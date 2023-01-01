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Жизнь Пи Жизнь Пи
Киноафиша Фильмы Жизнь Пи Награды и номинации фильма Жизнь Пи
Life of Pi Жизнь Пи 2012 / США / Китай
7.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Жизнь Пи

Вся информация о фильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший испуг
Победитель
Прорыв года
Номинант
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Праздники
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