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Жизнь Пи
Награды и номинации фильма Жизнь Пи
Life of Pi
Жизнь Пи
2012 / США / Китай
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7.7
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Жизнь Пи
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Оскар 2013
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2013
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший испуг
Победитель
Прорыв года
Номинант
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