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Жизнь Пи Жизнь Пи
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Life of Pi Жизнь Пи 2012 / США / Китай
7.5 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Жизнь Пи»

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Наша рецензия

В сущности, «Жизнь Пи» – это такой современный вариант Книги Иова. Бог отбирает у юного праведника всё: родителей, родину, состояние, дабы испытать его веру, и в итоге щедро воздает ему, даровав и новую любящую семью, и достаток, и тихую, радостную жизнь. В этом смысле кульминацией становится середина фильма, когда Пи, почти тезка знаменитого иррационального числа, в самом сердце шторма созерцает величие Бога, озаряющего небо и океан игрой солнца и молний, и в экстазе…

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MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Ярко.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sivaiver 2 апреля 2015, 12:51
не понимаю, почему стоит в категории 6+,моя дочь плакала, когда гиена пожирала в лодке сначала зебру.... а потом обезьяну..... а потом тигр задрал гиену в первые же сутки путешествия на лодке. Пи дрейфовал на протяжение всего фильма с одним тигром, с которым так и не подружился (как ожидалось по законам жанра, он типа маугли, который понимает язык животных), че-то про Бога накрутили, но непонятно зачем, слабый фильм и совсем не такой как трейлер, в котором про мир и понимание между всеми живыми существами, про добро и любовь, но это только в трейлере((((, разочарована.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Фильм замечательный. Идти, однозначно, стоит. Пиршество для глаз и не только. Концовка объяснила многие непонятные сначала моменты.

Я бы так сказала... Фильм о человеке, который ищет мира с собой и Богом, какими бы именами он не назывался. И о зле, которое внутри каждого из нас и ждет своего часа, но без которого не выжить. Но дружить с ним не стоит, как и не стоит ставить ту самую точку - "прощаться", о чем сожалел Пи. В итоге, герой подружился с собой и окружающим миром, что мало кому удается. Он адепт нескольких религий, и это нормально. К тому и идем.

Детей брать стоит ли - оценивайте сами. Одиннадцатилетний сын, интересующийся различными религиями был в восторге. Но воспринял первую часть фильма как бы отдельно, как просто познавательную. А потом уже как историю о мальчике с тигром в лодке. После просмотра, я спросила его: "Как думаешь, какая из двух историй правдива:" Ответил - про тигра. Ни про какое добро и зло внутри думать пока не желает :) О том, что тигр слопал и зебру и прочих - в курсе, что законы природы таковы. Жалко, но что поделать. Тем более, что там фактически нет процесса убийства и пожирания.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
немного нудно в начале , но фильм стоит посмотреть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
хочу-хочу-хочу)) наверно пойду)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ходили на фильм с мужем, Бешеного восторга не испытали, Но согласились, фильм хороший✊ одного раза достаточно! 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилось! Шла злая призлая, вообще не до кино было, первые 20 мин разозлилась еще больше, началось опять про бога, задрали, думаю, окончательно.. И вдруг с момента кораблекрушения ушла в процесс и рстворилась, невероятной красоты съемки, хороший сценарий, Ричард Паркер the best, как- будто настоящий, не увидела нарисованности. И история вовсе и не о религии оказалась, довольно филосовски, но так бодро, все время что то происходит, 2 часа за миг. Что то между Изгоем и Полосатым рейсом ✊

Музыка настраивает на неспешный лад восприятия. Концовка да, выбила из колеи, в хорошем смысле. Вообще какой то правильный фильм, так должно быть, выбор пути, испытания, становление, особенно актуально с 1-го января ✊ Но вот опять я рыдала, почти как на Хатико, особенно когда тигр ушел и не попрощался и как мальчик это описал "Самое ужасное когда кто то уходит, а ты даже не смог с ним попрощаться" ( надеюсь, не спойлер). В общем стоит!

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Фифа 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился - красивый, но нудный и затянутый... Еле дождалась окончания. Ожидала сказку про Маугли - в результате страшный и занудный фильм.... наверное его надо смотреть под настроение.... под плохое....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):Нет там никакого поиска религии в этом фильме



Пи - парень любознательный, он ответы искал, а не религию.



Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):Фильм о том, что может вытворять наш мозг



Как мне помнится, по книге, последние слова Пи, когда он рассказывал свою историю, были: Я обратился к Богу. И я выжил.

А когда сотрудники страховой компании выбрали первую историю, ту, что с тигром, Пи откомментил их выбор: значит, она (история) угодна Богу.



Ваш крайне интересный пост навёл меня на мысль: а что если вера это тоже из области Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):психические функции

т.е. к истинной вере человека приводят тяжелейшие испытания, когда прочие "психические функции" не справляются✊



Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):когда тигр ушел,- офигенный момент!



а меня больше поразили обнимашки с тигром
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Так, ладно, иду сейчас же!!!!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
хочется в обще, о чем то поговорить. Не о чем говорит сейчас.). вобще не о чем! хотя фильм не глупый, это факт. Но я не об этом. Вы заметили, какое то глобальное молчание по всюду? не с кем поспорить, потому что не о чем поспорить.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pavelchikwyfy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень классный фильм, а особенно в 3D!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 08/01/2013 - 07:58:16):

Гы)) Безальтернативная истина! соглашусь с Вами пожалуй).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 09/01/2013 - 00:28:22):подгузники всем выдавали



ооо...а я еще удивилась, отчего вдруг такой рекламный блок длинный? а видимо, инструкцию показывали по применению подгузников в тридэ... Мы кофейничали в баре и заболтались, но прямо к титрам успели. Эх, сеанс коллективного оголямса пропустили✊ с размещением памперсов ближе к телу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/01/2013 - 22:18:50):нужно узнать кто в русском прокатном дубляже озвучивает



Не, не обратили внимание, не до того было. Сразу, как фильм закончился, мы пошли снимать подгузники и умывать зарёванные лица.



Цитата (FOX, 11/01/2013 - 16:36:31):до каннибализма мальчик не дошел



Дошел. Матроса попробовал только, а кока сожрал.



Цитата (FOX, 11/01/2013 - 16:36:31):вторая версия настоящая



если в неё верить...





Цитата (Андрей133, 11/01/2013 - 14:04:59):девочку из ЗДЮ так ещё и на лучшую актрису двинули





Загадка, по какому принципу они там номинируют. Может, они там разогнали всех академиков к черту и теперь простой народ голосует? Сердцем я за девочку, но ведь ни мастерства, ни опыта, один природный гений только. Чудеса. Фильм не выиграет, конечно, но по мне, ЗДЮ лучший. И девочка тоже✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Pasha_R от 12/01/2013 - 03:21:00




Прям замечательно сказано.



От книжки ощущаешь "отдачу", когда уже видишь последнюю точку. Фильм чище, прозрачнее. И отрывает от земли уже по ходу.



Пишите исчо✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
11 номинаций на Оскар. Вообще в этом году Оскар интересный, давно так не ждала ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 19/01/2013 - 16:14:20


Сравнение с Планетой Капэкс в тему,я бы еще Шестое чувство добавил,вот вроде смотришь интересное кино красивая картинка,сюжет а под самый конец БА-БАХ!!!обухом по голове и привкус неприятный остается так противно бррррр!!!

Фильм:7/10(-1 за альтернативную историю)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасный фильм! Просто не представляю, как он может не нравится, мне он показался очень мудрым и красивым... Долго потом размышляла о "своих тиграх, плывущих со мной в одной лодке". Они ведь у нас у всех есть, вопрос как к ним относится.

Вобщем 10/10, это, наверное, лучшее кино, посмотренное за последнее время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 25 октября 2015, 23:01
Оценка
Хороший фильм
25 октября 2015, 23:01 Ответить
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