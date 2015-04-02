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В сущности, «Жизнь Пи» – это такой современный вариант Книги Иова. Бог отбирает у юного праведника всё: родителей, родину, состояние, дабы испытать его веру, и в итоге щедро воздает ему, даровав и новую любящую семью, и достаток, и тихую, радостную жизнь. В этом смысле кульминацией становится середина фильма, когда Пи, почти тезка знаменитого иррационального числа, в самом сердце шторма созерцает величие Бога, озаряющего небо и океан игрой солнца и молний, и в экстазе…