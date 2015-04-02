В сущности, «Жизнь Пи» – это такой современный вариант Книги Иова. Бог отбирает у юного праведника всё: родителей, родину, состояние, дабы испытать его веру, и в итоге щедро воздает ему, даровав и новую любящую семью, и достаток, и тихую, радостную жизнь. В этом смысле кульминацией становится середина фильма, когда Пи, почти тезка знаменитого иррационального числа, в самом сердце шторма созерцает величие Бога, озаряющего небо и океан игрой солнца и молний, и в экстазе…
Я бы так сказала... Фильм о человеке, который ищет мира с собой и Богом, какими бы именами он не назывался. И о зле, которое внутри каждого из нас и ждет своего часа, но без которого не выжить. Но дружить с ним не стоит, как и не стоит ставить ту самую точку - "прощаться", о чем сожалел Пи. В итоге, герой подружился с собой и окружающим миром, что мало кому удается. Он адепт нескольких религий, и это нормально. К тому и идем.
Детей брать стоит ли - оценивайте сами. Одиннадцатилетний сын, интересующийся различными религиями был в восторге. Но воспринял первую часть фильма как бы отдельно, как просто познавательную. А потом уже как историю о мальчике с тигром в лодке. После просмотра, я спросила его: "Как думаешь, какая из двух историй правдива:" Ответил - про тигра. Ни про какое добро и зло внутри думать пока не желает :) О том, что тигр слопал и зебру и прочих - в курсе, что законы природы таковы. Жалко, но что поделать. Тем более, что там фактически нет процесса убийства и пожирания.
Музыка настраивает на неспешный лад восприятия. Концовка да, выбила из колеи, в хорошем смысле. Вообще какой то правильный фильм, так должно быть, выбор пути, испытания, становление, особенно актуально с 1-го января ✊ Но вот опять я рыдала, почти как на Хатико, особенно когда тигр ушел и не попрощался и как мальчик это описал "Самое ужасное когда кто то уходит, а ты даже не смог с ним попрощаться" ( надеюсь, не спойлер). В общем стоит!
9/10
Пи - парень любознательный, он ответы искал, а не религию.
Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):Фильм о том, что может вытворять наш мозг
Как мне помнится, по книге, последние слова Пи, когда он рассказывал свою историю, были: Я обратился к Богу. И я выжил.
А когда сотрудники страховой компании выбрали первую историю, ту, что с тигром, Пи откомментил их выбор: значит, она (история) угодна Богу.
Ваш крайне интересный пост навёл меня на мысль: а что если вера это тоже из области Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):психические функции
т.е. к истинной вере человека приводят тяжелейшие испытания, когда прочие "психические функции" не справляются✊
Цитата (yamamoto, 07/01/2013 - 00:30:53):когда тигр ушел,- офигенный момент!
а меня больше поразили обнимашки с тигром
Гы)) Безальтернативная истина! соглашусь с Вами пожалуй).
ооо...а я еще удивилась, отчего вдруг такой рекламный блок длинный? а видимо, инструкцию показывали по применению подгузников в тридэ... Мы кофейничали в баре и заболтались, но прямо к титрам успели. Эх, сеанс коллективного оголямса пропустили✊ с размещением памперсов ближе к телу.
Не, не обратили внимание, не до того было. Сразу, как фильм закончился, мы пошли снимать подгузники и умывать зарёванные лица.
Цитата (FOX, 11/01/2013 - 16:36:31):до каннибализма мальчик не дошел
Дошел. Матроса попробовал только, а кока сожрал.
Цитата (FOX, 11/01/2013 - 16:36:31):вторая версия настоящая
если в неё верить...
Цитата (Андрей133, 11/01/2013 - 14:04:59):девочку из ЗДЮ так ещё и на лучшую актрису двинули
✊
Загадка, по какому принципу они там номинируют. Может, они там разогнали всех академиков к черту и теперь простой народ голосует? Сердцем я за девочку, но ведь ни мастерства, ни опыта, один природный гений только. Чудеса. Фильм не выиграет, конечно, но по мне, ЗДЮ лучший. И девочка тоже✊
Прям замечательно сказано.
От книжки ощущаешь "отдачу", когда уже видишь последнюю точку. Фильм чище, прозрачнее. И отрывает от земли уже по ходу.
Пишите исчо✊
Сравнение с Планетой Капэкс в тему,я бы еще Шестое чувство добавил,вот вроде смотришь интересное кино красивая картинка,сюжет а под самый конец БА-БАХ!!!обухом по голове и привкус неприятный остается так противно бррррр!!!
Фильм:7/10(-1 за альтернативную историю)
Вобщем 10/10, это, наверное, лучшее кино, посмотренное за последнее время.
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