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Жизнь Пи Жизнь Пи
Киноафиша Фильмы Жизнь Пи Жизнь Пи, 2012: актеры и роли
Life of Pi Жизнь Пи 2012 / США / Китай
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55 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Жизнь Пи, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энг Ли Энг Ли Ang Lee
В ролях
Сурадж Шарма Сурадж Шарма Suraj Sharma Ирфан Кхан Ирфан Кхан Irfan Khan Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Адиль Хуссэйн Адиль Хуссэйн Adil Hussain Аюш Тандон Ayush Tandon Гаутам Белур Gautam Belur Аян Кхан
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