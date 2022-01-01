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Константин Шелестун
Константин Шелестун
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Константин Шелестун
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Дата рождения
23 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Константина Шелестуна
Родился 23 февраля 1975 года. Павлодар, Казахстан.
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Фильмография Константина Шелестуна
Северное Сияние. Тайна огненных рун
детектив
2020, Россия
3.0
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
детектив
2019, Россия
0.0
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
детектив
2019, Россия
3.0
Северное сияние. Следы смерти
детектив
2018, Россия
0.0
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Два дня
мелодрама
2011, Россия
7.0
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