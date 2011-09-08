Cast
Cast and Crew
Composer
Pyotr Klimov, Aleksei Steblyov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2011
World premiere
8 September 2011
Release date
|8 September 2011
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|8 September 2011
|Belarus
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|8 September 2011
|Kazakhstan
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|11 November 2011
|USA
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|8 September 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$609,894
Production
Art Pictures Studio, Central Partnership
Also known as
Dva dnya, Two Days, 2 dnya, Divas dienas, Dwa dni, Два дня