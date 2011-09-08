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Poster of Two Days
7.3
Two Days - Trailer
Kinoafisha Films Two Days
7.3

Two Days

, 2011
Dva dnya
Russia / Romantic / 18+
Trailers
Poster of Two Days
7.3
Two Days - Trailer
Two Days  Trailer

Cast

Kseniya Rappoport
Kseniya Rappoport
Masha
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Pyotr Drozdov
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Larisa
Konstantin Shelestun
Konstantin Shelestun
Arkady
Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Lesya Kudryashova
Lesya Kudryashova
Evgeniy Muravich
Evgeniy Muravich
Illin
Gennadiy Smirnov
Gennadiy Smirnov
Viktor
Mariya Semyonova
Katya
Andrey Smirnov
Andrey Smirnov
Minister
Olga Dykhovichnaya
Olga Dykhovichnaya
Lida
Director Avdotya Smirnova
Writer Anna Parmas, Avdotya Smirnova
Composer Pyotr Klimov, Aleksei Steblyov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 8 September 2011
Release date
8 September 2011 Russia Централ Партнершип 16+
8 September 2011 Belarus
8 September 2011 Kazakhstan
11 November 2011 USA
8 September 2011 Ukraine
Worldwide Gross $609,894
Production Art Pictures Studio, Central Partnership
Also known as
Dva dnya, Two Days, 2 dnya, Divas dienas, Dwa dni, Два дня

Film rating

7.3
Rate 26 votes
6.8 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1324 In the Romantic genre  174 In films of Russia  96 In films of 2011  44

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