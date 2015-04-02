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Два дня
Отзывы о фильме «Два дня»
Два дня
2011 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Великолепный фильм, посмотрела сегодня его с большим удовольствием! Хотя в зале я была абсолютно одна, что меня поразило : от фильма я была в восторге. Кто Знает тот поймет.
Великолепный фильм, для отечественного кинематографа ( что бывает редко).
Ставлю высший балл!
2 апреля 2015, 12:51
0
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм хороший, стильный, радует глаз. на нем отдыхаешь. он больше, правда, похож на сказку (персонаж Бондарчука этому особенно способствует, слишком героичен, как из той самой классической литературы, которую "стоит запретить").
Дуня молодец. Затронула острые темы, не опустившись до чернухи и политики. При просмотре "2 дня" я вспоминала творчество Тарковского и Адабашьяна. Если раньше я воспринимала Дуню как мастера сочных диалогов, то теперь она подняла свою планку как режиссер. Жалко, что залы все-равно полупустые.
И Дуня права, Бондарчук - хороший-таки актер. Про Раппопорт (до чего же красавица и умница) и остальных и говорить нечего. Все очень очень молодцы.
p.s. а почему в описании хабенский и пореченков? они же в каком-то тизере до фильма. или я туплю?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
думаете, что стоит сходить?? хм
2 апреля 2015, 12:51
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Великолепный фильм, для отечественного кинематографа ( что бывает редко).
Ставлю высший балл!
Дуня молодец. Затронула острые темы, не опустившись до чернухи и политики. При просмотре "2 дня" я вспоминала творчество Тарковского и Адабашьяна. Если раньше я воспринимала Дуню как мастера сочных диалогов, то теперь она подняла свою планку как режиссер. Жалко, что залы все-равно полупустые.
И Дуня права, Бондарчук - хороший-таки актер. Про Раппопорт (до чего же красавица и умница) и остальных и говорить нечего. Все очень очень молодцы.
p.s. а почему в описании хабенский и пореченков? они же в каком-то тизере до фильма. или я туплю?
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