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Gravity Гравитация 2013 / США / Великобритания
7.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Гравитация

Вся информация о фильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
Номинант
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