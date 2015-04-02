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Gravity Гравитация 2013 / США / Великобритания
7.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Гравитация»

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Альфонсо Куарон вполне мог назвать свою «Гравитацию» вовсе не «Гравитацией», а «Приключениями барона Мюнхгаузена (или, применительно к обстоятельствам, приключениями баронессы Мюнхгаузен) в открытом космосе». Сандра Буллок, преимущественно в одном скафандре порхающая по околоземной орбите, опускаясь то на русский, то на китайский околоземный металлолом, – это даже не фантастика: это – чистейшее фэнтези, причем определенно комедийное, дрейфующее от…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Трейлер ничего не обещает, кроме эффектной сцены подкравшегося незаметно пи..ца, но кино однозначно - в разряд ожидаемых.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 28/07/2013 - 20:32:41):

Был такой фильм, "погребенный" с Райаном Рейнольдсом, так вот там 1,5 часа он+гроб+телефон, держит невероятно. Если подобное вытянет Баллок, 100 баллов и Оскар, тут все зависит от актера. Или подобное, от Дэни Бойла, про Д Франко и отрезанную руку в расщелине. Кстати на тему Гравитации, есть рассказ в Эсквайере, не помню кто написал, но там про отлетевшего мужика, при чем во всех смыслах отлетевшего)...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А я дико обрадовалась Клуни, когда он вполз в МКС и начал сосать водку✊ .

Вообще момент интересный в МКС, как инстинкт самосохранения перезагрузил сознание Сандры (Райан реально дурацкое имя, привет, Гослинг!). Да и бадабум с МКС мне более эффектным показался, чем начальный эпизод, хоть тот и одним куском снят, но там больше демонстрация "а вот мы как могём". А каким она роскошным факелом к Земле летела...

Что до эмоций, то меня больше не кувыркания под звездами заряжали, а глаза Буллок и её дыхание. Чуть бы поменьше первого и побольше второго.

После сеанса чуток покачивало.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Отсмотрено.



Камерон не шутил. Фильм, действительно, практически идеален во всех отношениях. Это настоящий подарок всем кинолюбителям и, в особенности, для людей, восхищающихся космосом.

Настоятельно НЕ рекомендую пропускать.

Добавлять что-то еще, кажется, совершенно излишним.



10/10



PS Хоть я и недолюбливаю 3D, здесь как раз тот самый случай, когда смотреть нужно именно в этом формате: голова просто кругом идет.

PPS И да, Сандре - Оскар!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм интересный... Но надо было закончить гибелью главной героини ... Не хватило трагизма ..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog , ну ё моё !!! Ты бы ,хотя бы очки протёр , а то эти студенты скидывают их в общую коробку и выдают новым зрителям. Фиг они там их почистят. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
Не интересный фильм...у людей выходящих из зала разочарование...красивое не о чём...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Нет, однозначно кино одного актера - не мое! Отмечу только работу оператора и отличную фигуру Баллок. Остальное...абсурд какой то, дрифтовать в космосе с огнетушителем(!), заскакивая во встречные шатлы + рефлексии главной героини, даже то что она одета в нижнее белье под скафандром тоже довольно странно, бессмысленные монологи на грани смерти, глупые шуточки, в общем сплошной фарс...



1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bagenov Ura, 06/10/2013 - 14:35:20):

Теплый Стан, Нескафе ИМАХА - это в Москве. До обеда, в Теплом Стане, можно одному посидеть на Гравитации, это я вам скажу ребята, настоящий космос✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Поскольку все тут уже все сказали, могу только отметить 9\10, еще балл, я уверен добавит время. А по поводу Советской техники, это к Фрогу, то мне кажется она бодро летала весь фильм, и в виде целых и осколков, а то что скафандр не белый, так это сейчас наоборот модно. А так сам подумай, кто в здравом уме, полезет летать на аппарате в космосе, на котором бы красовалась надпись - MADE IN CHINE ?).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Gunslinger7, 06/10/2013 - 21:36:16):

Цитата (peacefrog, 06/10/2013 - 23:20:22):

Кстати, средний возраст космонавтов, после 40-ка. Они более чем подходят. Куарон не стал бы тупить и снимать Булок от не хер делать. Я думаю он экономически и реалистически просчитал варианты. Хотя тут можно представить несколько вариантов: Наоми Вотс, Кэтрин Зета, Деми Мур, Бейонсе, Рианна, но я вобще считаю, что надо было бы Мэтью Макконахи, все таки мужик он и в космосе мужмк
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 07/10/2013 - 02:23:04):

Может и блеф все. Жаль конечно. Я рос на книгах и ожиданиях скорого полета на Марс и знакомства с инопланетянами, а в итоге при жизни дождусь едва ли десяток качественных фильмов про космос. Все как то мельчает. И даже мечты у людей. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 07/10/2013 - 02:23:04):

У нас кстати история была куда трагичней и драматичнее. До Гагарина люди все таки летали от СССР, но там что то пошло не так и все умерли. Ситуация замалчивается естественно, но космонавты , когда умирали, смогли выйти на связь с каким то Итальянским радиолюбителем, вот это реально жутко. Мне всегда было интересно, если человек погиб вне Земли, то притягивает ли его душу гравитация?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna29 2 апреля 2015, 12:51
В данном фильме сыграла только картинка. Ощущения, будто побывал в космосе, присутствуют, но только если смотрел в 3d, хотя, в другом формате не смотрела. Но ничего более этого в фильме нет! Ни сюжета в более детальном исполнении, ни ярких персонажей с их судьбами, ни запоминающихся диалогов. К сожалению, фильм легендой не станет, а по мне, то это уже априори провал.. Навряд ли, он будет хорошо смотреться в обычной обстановке дома.. Без 3d, хорошего звука и большого экрана. Так что, рекомендую его посмотреть обязательно в кино, но только ради картинки. Все остальное не удалось, к сожалению. Кстати, хочу отметить, что я в этот раз в фильме даже музыку особо не услышала. Я имею в виду музыку, которая запомнится на очень долгое время. Даже музыка не претендует на долгожительство...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Крутой фильм . Сьёмки космоса потрясные.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (myler, 08/10/2013 - 22:14:31):

Вот, вот вот вот! Я тоже думаю, какого хера Клуни шлепнули, он же не на скале висел, потяни его в другую сторону и все...

Мне кажется Куарон многое понимал, но во первых хотел действия, во вторых снимал для Америкосов, им нужно как то по проще. Да и вобще больше 3Д. Здесь все получилось на 9 баллов. С точки зрения драматургия, конечно его не стоит оценивать, и уж тем более с точки зрения реализма. Наши космонавты, я думаю падали от смеха. Но в целом, снимать так ПРАВИЛЬНО и нужно брать пример отечественным муд-акам, как популизировать героев своих. Поэтому и ставим 9, тем более в зале кто хныкал и вобще тишина была, а это уже показатель.

А так в целом вы конечно правы✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (rasar, 08/10/2013 - 19:47:02):

Бу га га. Предлагаю совместно третировать Фроги, по поводу и без. Проверим его ЧЮ, посмотрим на сколько его хватит
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 09/10/2013 - 03:56:08):[quote][/quote



по пункту номер 6, глупости все это. Если бы так было, то там сейчас на орбите был бы смертельный вихрь и тех сотен аппаратов, что там болтаются. И что все Китайцы и наши улетели домой как только осколки полетели. И вобще как они их там с Земли фиксировали, эти осколки. Там всего то дел, нужно было подняться на следующую ОРБИТУ, что собственно и происходит каждый день с МСК. А осколки с первого же витка, должны были пойти по спирали вниз, гравитация же все таки✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо сделанный экшен по всем законам этого жанра. Сюжет не особенно закрученный, но острые ощущения ( "из огня да в полымя" ) гарантированы на протяжении всего фильма и скорее всего это станет (стало?) новым способом завлекать зрителя на голливудские фильмы. Когда герой несколько минут "катается" на апельсиновой корке и совершенно непонятно: упадет с последствиями или устоит, то поневоле становится интересно.✊ И никакой научной фантастики, только супер реал. В этом смысле без качественного 3D невозможно было бы достичь такой достоверности происходящего и сопереживания Сандре Баллок( или Буллок - как правильно не знаю ) и фильм не получился бы. Немного неприятный момент, что русские устроили эту заваруху в фильме, но что поделаешь - репутация подмочена уже давно. Что касается достоверности этой истории - кино есть кино и слава богу, что такого не бывает -смотреть что стало с астронавтами просто жуть берет. В целом интересно и полтора часа потеряно не зря.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
ходил на простой формат... до сих пор трясусь от удовольствия. хотел еще раз сходить в аймакс, но уже поздно... ждем пока вернут на очень большой экран))) ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер, держит в напряжении с первой до последней минуты. Вот только один вопрос, для какой цели в космос был послан Ковальски? Крутиться вокруг станции, смотреть красивые виды и травить байки по радиосвязи с центром?=) Кстати он всё-таки классный мужик, я проникся к нему больше чем к главной героине.=)

9/10 ничего подобного раньше в кино не видел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
А я до последнего надеялась, что они спасутся вдвоем! Зачем Клуни сдался ( или как говорят мои друзья "великодушно уступил право на жизнь")? Многие знакомые смотрели этот фильм как сказку, расслабленно и спокойно, а я почему-то явственно представляла себя на месте Баллок и спокойно мне явно не было! Как же страшно в этом космосе! А я ещё в детстве хотела стать космонавтом! Страшно даже представить. Хотя, если есть цель, то организм мобилизуется и многое становится возможным. Когда я вышла из зала, меня потряхивало! В общем, кому как, а у меня был полный эффект присутствия.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Alessia от 15/10/2013 - 02:44:30


А зачем вы своим комментарием лишаете возможности других (ещё не смотревших этот фильм) надеяться до последнего на то, что они спасутся вдвоём?=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Шикарный фильм, оригинальный и смотрится не отрываясь!!! :) Сандра очень классно сыграла. )

И вообще интересно посмотреть, как можно выжить в космосе, вдруг пригодится! ✊

10/10. Рекомендую, кто еще не смотрел. :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
очень хотел поглядеть в IMAXе. и не учпел...((((

народ, кто-нибудь слыхал про возобновление показа в IMAXе?

В Синема-Парке сказали, что точно не будут((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scully 2 апреля 2015, 12:51
Так хотелось посмотреть, но чет прокат в Аймаксе быстро закончился... Сталинград предпочтительнее что ли???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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