Наша рецензия

Альфонсо Куарон вполне мог назвать свою «Гравитацию» вовсе не «Гравитацией», а «Приключениями барона Мюнхгаузена (или, применительно к обстоятельствам, приключениями баронессы Мюнхгаузен) в открытом космосе». Сандра Буллок, преимущественно в одном скафандре порхающая по околоземной орбите, опускаясь то на русский, то на китайский околоземный металлолом, – это даже не фантастика: это – чистейшее фэнтези, причем определенно комедийное, дрейфующее от…