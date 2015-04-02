Альфонсо Куарон вполне мог назвать свою «Гравитацию» вовсе не «Гравитацией», а «Приключениями барона Мюнхгаузена (или, применительно к обстоятельствам, приключениями баронессы Мюнхгаузен) в открытом космосе». Сандра Буллок, преимущественно в одном скафандре порхающая по околоземной орбите, опускаясь то на русский, то на китайский околоземный металлолом, – это даже не фантастика: это – чистейшее фэнтези, причем определенно комедийное, дрейфующее от…
Был такой фильм, "погребенный" с Райаном Рейнольдсом, так вот там 1,5 часа он+гроб+телефон, держит невероятно. Если подобное вытянет Баллок, 100 баллов и Оскар, тут все зависит от актера. Или подобное, от Дэни Бойла, про Д Франко и отрезанную руку в расщелине. Кстати на тему Гравитации, есть рассказ в Эсквайере, не помню кто написал, но там про отлетевшего мужика, при чем во всех смыслах отлетевшего)...✊
Вообще момент интересный в МКС, как инстинкт самосохранения перезагрузил сознание Сандры (Райан реально дурацкое имя, привет, Гослинг!). Да и бадабум с МКС мне более эффектным показался, чем начальный эпизод, хоть тот и одним куском снят, но там больше демонстрация "а вот мы как могём". А каким она роскошным факелом к Земле летела...
Что до эмоций, то меня больше не кувыркания под звездами заряжали, а глаза Буллок и её дыхание. Чуть бы поменьше первого и побольше второго.
После сеанса чуток покачивало.
9/10
Камерон не шутил. Фильм, действительно, практически идеален во всех отношениях. Это настоящий подарок всем кинолюбителям и, в особенности, для людей, восхищающихся космосом.
Настоятельно НЕ рекомендую пропускать.
Добавлять что-то еще, кажется, совершенно излишним.
10/10
PS Хоть я и недолюбливаю 3D, здесь как раз тот самый случай, когда смотреть нужно именно в этом формате: голова просто кругом идет.
PPS И да, Сандре - Оскар!
1/10
Теплый Стан, Нескафе ИМАХА - это в Москве. До обеда, в Теплом Стане, можно одному посидеть на Гравитации, это я вам скажу ребята, настоящий космос✊
Цитата (peacefrog, 06/10/2013 - 23:20:22):
Кстати, средний возраст космонавтов, после 40-ка. Они более чем подходят. Куарон не стал бы тупить и снимать Булок от не хер делать. Я думаю он экономически и реалистически просчитал варианты. Хотя тут можно представить несколько вариантов: Наоми Вотс, Кэтрин Зета, Деми Мур, Бейонсе, Рианна, но я вобще считаю, что надо было бы Мэтью Макконахи, все таки мужик он и в космосе мужмк
Может и блеф все. Жаль конечно. Я рос на книгах и ожиданиях скорого полета на Марс и знакомства с инопланетянами, а в итоге при жизни дождусь едва ли десяток качественных фильмов про космос. Все как то мельчает. И даже мечты у людей. ✊
У нас кстати история была куда трагичней и драматичнее. До Гагарина люди все таки летали от СССР, но там что то пошло не так и все умерли. Ситуация замалчивается естественно, но космонавты , когда умирали, смогли выйти на связь с каким то Итальянским радиолюбителем, вот это реально жутко. Мне всегда было интересно, если человек погиб вне Земли, то притягивает ли его душу гравитация?
8/10
Вот, вот вот вот! Я тоже думаю, какого хера Клуни шлепнули, он же не на скале висел, потяни его в другую сторону и все...
Мне кажется Куарон многое понимал, но во первых хотел действия, во вторых снимал для Америкосов, им нужно как то по проще. Да и вобще больше 3Д. Здесь все получилось на 9 баллов. С точки зрения драматургия, конечно его не стоит оценивать, и уж тем более с точки зрения реализма. Наши космонавты, я думаю падали от смеха. Но в целом, снимать так ПРАВИЛЬНО и нужно брать пример отечественным муд-акам, как популизировать героев своих. Поэтому и ставим 9, тем более в зале кто хныкал и вобще тишина была, а это уже показатель.
А так в целом вы конечно правы✊ ✊
Бу га га. Предлагаю совместно третировать Фроги, по поводу и без. Проверим его ЧЮ, посмотрим на сколько его хватит
по пункту номер 6, глупости все это. Если бы так было, то там сейчас на орбите был бы смертельный вихрь и тех сотен аппаратов, что там болтаются. И что все Китайцы и наши улетели домой как только осколки полетели. И вобще как они их там с Земли фиксировали, эти осколки. Там всего то дел, нужно было подняться на следующую ОРБИТУ, что собственно и происходит каждый день с МСК. А осколки с первого же витка, должны были пойти по спирали вниз, гравитация же все таки✊
9/10 ничего подобного раньше в кино не видел.
А зачем вы своим комментарием лишаете возможности других (ещё не смотревших этот фильм) надеяться до последнего на то, что они спасутся вдвоём?=)
И вообще интересно посмотреть, как можно выжить в космосе, вдруг пригодится! ✊
10/10. Рекомендую, кто еще не смотрел. :)
народ, кто-нибудь слыхал про возобновление показа в IMAXе?
В Синема-Парке сказали, что точно не будут((
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