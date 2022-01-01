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Семьянин
Семьянин, 2000: актеры и роли
The Family Man
Семьянин
2000 / США
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Семьянин, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер
Brett Ratner
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Теа Леони
Tea Leoni
Дон Чидл
Don Cheadle
Джереми Пивен
Jeremy Piven
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Йозеф Зоммер
Josef Sommer
Макензи Вега
Makenzie Vega
Джейк Миллкович
Лиза Торнхилл
Lisa Thornhill
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Одна
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