6.1
Телохранитель Тесс

, 1994
Guarding Tess
США / комедия / 18+
О фильме

Самое неблагодарное занятие для агента секретной службы — охранять женщину. Особенно, если эта женщина — бывшая жена президента США. В то время как коллеги Дага Чезвика рискуют жизнью под пулями террористов, он становится мишенью для насмешек взбалмошной Тесс. Но конфликт сладкой парочки разрешается сам собой, когда подопечную Дага неожиданно похищают. Игры закончились. Пришло время для настоящей мужской работы.

В ролях

Николас Кейдж
Ширли МакЛэйн
Остин Пендлтон
Эдвард Альберт
Джеймс Ребхорн
Ричард Гриффитс
Режиссер Хью Уилсон
Сценарист Хью Уилсон, ПиДжей Тороквей
Композитор Майкл Конвертино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 11 марта 1994
Дата выхода
11 марта 1994 Россия 12+
1 июля 1994 Бразилия
23 июня 1995 Великобритания
19 сентября 1995 Германия
12 ноября 2001 Греция
2 сентября 1994 Дания
11 марта 1994 Казахстан
11 марта 1994 США
11 марта 1994 Украина
27 июля 1994 Франция
11 марта 1994 Швеция 7
30 апреля 1994 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $27 058 304
Производство Channel Films, TriStar Pictures
Другие названия
Guarding Tess, Tess y su guardaespaldas, Un ange gardien pour Tess, Az öreg hölgy és a testőr, Cara, insopportabile Tess, Čuvajući Tesu, El guardaespaldas y la primera dama, Livvagt for Tess, Mer än plikten kräver, O Agente Secreto, O frouros tis Tess, O Guarda-Costas e a Primeira Dama, Oma pikku agenttini, Rycerz pierwszej damy, Tesės asmens sargybinis, Tess i el seu guardaespatlles, Tess und ihr Bodyguard, Ο φρουρός της Τες, Да охраняваш Тес, Охоронець Тесс, Телохранитель Тесс, 不機嫌な赤いバラ, 第一夫人的保鏢

6.1
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Лучшие комедии 

Цитаты

Тесс Карлайл [подразумевается, что Боб должен позвонить Дугу, пока они в проходе с консервы в супермаркете] На это нет цены.
Боб Хатчерсон [по рации] Да, мэм. Э-э, Дуг, это Бобби на проходе с консервами, ты где-то рядом с менеджером? Мне нужно узнать цену на горошек Lesieur, повторяю, горошек Lesieur.
Дуг Чесник Горошек Lesieur.
Менеджер магазина Сегодня по акции — два по 0,59.
Дуг Чесник [по рации] Сегодня по акции — два по 0,59.
Боб Хатчерсон [по рации] Понял, два по 0,59.
Тесс Карлайл Но мне нужен только один.
Боб Хатчерсон Понял, Дуг, но ей нужен только один.
Дуг Чесник Сколько за один?
Менеджер магазина Та же цена. Это акция два по цене одного.
Дуг Чесник [по рации] Э-э, Бобби, это акция два по цене одного, так что советую взять оба.
Боб Хатчерсон [по рации] Понял, Дуг, но, похоже, интерес к горошку пропал, повторяю, интерес к горошку пропал. Консервы отключаю.

