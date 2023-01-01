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Новая рождественская сказка Новая рождественская сказка
Киноафиша Фильмы Новая рождественская сказка Новая рождественская сказка, 1988: актеры и роли
Scrooged Новая рождественская сказка 1988 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Новая рождественская сказка, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Доннер Ричард Доннер Richard Donner
В ролях
Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Карен Аллен Karen Allen Джон Форсайт John Forsythe Джон Гловер Джон Гловер John Glover Дэвид Джонхансен Кэрол Кейн Carol Kane Роберт Митчум Николас Филлипс Nicholas Phillips Бобкэт Голдтуэйт Bobcat Goldthwait
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