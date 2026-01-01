Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Смерть ей к лицу 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Special Effects
Победитель
Best Special Effects
Победитель
