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Постер фильма Лиса
7.0
Лиса - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Лиса
7.0

Лиса

The Fox
США / комедия / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Лиса
7.0
Пойду 0
Не пойду 0
Лиса - Трейлер 2
Лиса  Трейлер 2

В ролях

Морфидд Кларк
Морфидд Кларк
Джай Кортни
Джай Кортни
Nick
Оливия Колман
Оливия Колман
Златко Бурич
Златко Бурич
Istvan
Сэм Нил
Сэм Нил
Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Kori
Миранда Отто
Миранда Отто
Liz
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Derek
Claudia Doumit
Diana
Питер О’Брайэн
Volpy
Хезер Митчелл
Barb
Ким Джинджелл
Priest
Режиссер Дарио Руссо
Сценарист Дарио Руссо
Композитор Дарио Руссо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 19 октября 2025
Дата выхода
29 октября 2026 Австралия
Производство Causeway Films
Другие названия
The Fox, Lisica

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Лиса - Трейлер 2
Лиса Трейлер 2
Лиса - Трейлер
Лиса Трейлер
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