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Лиса
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Лиса
The Fox
США / комедия / 18+
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Лиса
Трейлер 2
Трейлер 2
В ролях
Морфидд Кларк
Джай Кортни
Nick
Оливия Колман
Златко Бурич
Istvan
Сэм Нил
Эмили Браунинг
Kori
Миранда Отто
Liz
Дэймон Херриман
Derek
Claudia Doumit
Diana
Питер О’Брайэн
Volpy
Хезер Митчелл
Barb
Ким Джинджелл
Priest
Режиссер
Дарио Руссо
Сценарист
Дарио Руссо
Композитор
Дарио Руссо
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
19 октября 2025
Дата выхода
29 октября 2026
Австралия
Производство
Causeway Films
Другие названия
The Fox, Lisica
Еще
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
14
голосов
7.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 27 августа 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Лиса
Трейлер 2
0
0
Лиса
Трейлер
0
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Новости о фильме
27 октября 2022 16:02
Звезда «Властелин колец: Кольца власти» Морвет Кларк сыграет в черной комедии в форме сказки
Актриса сыграет в одном фильме с исполнителем роли Капитана Бумеранга из «Отряда самоубийц».
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