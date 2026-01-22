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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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, 2026
The Incomer
США, Ирландия / комедия, драма, фэнтези
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Трейлер
Трейлер
В ролях
Донал Глисон
Daniel
Гэйл Ранкин
Isla
Грант О’Рурк
Sandy
Иман Эллиотт
Calum
Мишель Гомес
Roz
Джон Ханна
Adam McNamara
Paddy Kondracki
Bob
Vanessa Donovan
Ginny
Natasha Reid
Tanya
Режиссер
Louis Paxton
Сценарист
Louis Paxton
Композитор
Tom Kingston
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Ирландия
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
22 января 2026
Дата выхода
4 сентября 2026
Великобритания
4 сентября 2026
Ирландия
Производство
British Film Institute (BFI), Day Zero Productions, Head Gear Films
Другие названия
The Incomer
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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