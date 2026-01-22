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Постер фильма Пришедший
7.2
Пришедший - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пришедший
7.2

Пришедший

, 2026
The Incomer
США, Ирландия / комедия, драма, фэнтези
Трейлеры
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Постер фильма Пришедший
7.2
Пойду 0
Не пойду 0
Пришедший - Трейлер
Пришедший  Трейлер

В ролях

Донал Глисон
Донал Глисон
Daniel
Гэйл Ранкин
Гэйл Ранкин
Isla
Грант О’Рурк
Sandy
Иман Эллиотт
Иман Эллиотт
Calum
Мишель Гомес
Мишель Гомес
Roz
Джон Ханна
Джон Ханна
Adam McNamara
Paddy Kondracki
Bob
Vanessa Donovan
Ginny
Natasha Reid
Tanya
Режиссер Louis Paxton
Сценарист Louis Paxton
Композитор Tom Kingston
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Ирландия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 22 января 2026
Дата выхода
4 сентября 2026 Великобритания
4 сентября 2026 Ирландия
Производство British Film Institute (BFI), Day Zero Productions, Head Gear Films
Другие названия
The Incomer

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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