Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 71 фрагмент хронологии случайностей
Постер фильма 71 фрагмент хронологии случайностей
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы 71 фрагмент хронологии случайностей

71 фрагмент хронологии случайностей

71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Финальная картина «трилогии замораживания» трансформирует в 71 разобщенную сцену реальную историю об австрийском студенте, который в один прекрасный день вдруг в ярости набрасывается на первых встречных. 71 фрагмент выделяется отходом от расширенного исследования отдельной семьи, как это было в первых двух частях трилогии. Вместо этого, вспышка жестокости контекстуально помещается в некий срез общества: одинокий отец, пара с расстроенными взаимоотношениями, женщина, которая хочет усыновить ребенка, румынский иммигрант…
Страна Германия / Австрия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 23 июня 2001
Премьера в мире 1 января 1994
Дата выхода
1 января 1994 Австрия
9 февраля 1996 Греция
3 августа 2006 Испания
28 марта 1996 Нидерланды
26 октября 1995 США
26 апреля 1995 Франция
10 марта 1995 Швеция
Сборы в мире $406
Производство ARTE, Wega Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, 71 Fragments of a Chronology of Chance, 71 fragmentos de una cronología del azar, 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso, 71 de Fragmente dintr-o Cronologie a Unui Incident, 71 fragment, 71 fragment kronologije slučajnosti, 71 fragmenter av tilfeldighetens kronologi, 71 Fragmentov Chronológie Náhody, 71 fragmentów, 71 fragments d'une chronologie du hasard, 71 Fragmentů Chronologie Náhody, 71 frammenti di una cronologia del caso, 71 katkelmaa erään sattuman kronologiasta, 71 töredék a véletlen kronológiájából, 71 αποσπάσματα μιας χρονολογίας της σύμπτωσης, 71 συμπτώσεις, 71 елемента от хронологията на шанса, 71 фpагмент хронологии случайностей, 71 фрагмент хронології випадковостей, 71フラグメンツ, Amok, Amok - 71 katkelmaa, Tesadüfî Bir Kronolojinin 71 Parçası, 冰川三部曲之三：机遇编年史的71块碎片, 机缘七十一面体, 机遇编年史的71块碎片, 禍然率71
Режиссер
Михаэль Ханеке
Михаэль Ханеке
В ролях
Габриэль Космин Урдес
Лукас Мико
Отто Грюнмандль
Анна Беннент
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 71 фрагмент хронологии случайностей
Седьмой континент 7.6
Седьмой континент (1989)
Код неизвестен 6.9
Код неизвестен (2000)
Любовь 7.4
Любовь (2012)
Время волков 6.1
Время волков (2002)
Видео Бенни 7.1
Видео Бенни (1992)
Скрытое 6.1
Скрытое (2005)
Белая лента 7.7
Белая лента (2009)
Пианистка 7.1
Пианистка (2001)
Замок 6.5
Замок (1997)
Забавные игры 7.2
Забавные игры (1997)
Хэппи-энд 6.8
Хэппи-энд (2017)
Андрей Тарковский. Кино как молитва 7.5
Андрей Тарковский. Кино как молитва (2019)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше