Седьмой континент, 1989

В дебютном фильме режиссера Михаэля Ханеке показываются фрагменты из трёх лет жизни преуспевающей австрийской семьи. Как и у всех, она не обходится без хлопот и волнений — то у мужа проблемы на работе, то у брата жены очередной приступ депрессии, то дочь начинает прикидываться ослепшей. Ну а в целом жизнь их настолько однообразна и скучна, что они понимают — больше так жить нельзя. И принимают решение всё бросить и уехать в Австралию. Или ещё куда-нибудь. Главное, подальше от монотонности будней.