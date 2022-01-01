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Седьмой континент Седьмой континент
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Siebente Kontinent, Der

Седьмой континент, 1989

1989 / Австрия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

В дебютном фильме режиссера Михаэля Ханеке показываются фрагменты из трёх лет жизни преуспевающей австрийской семьи. Как и у всех, она не обходится без хлопот и волнений — то у мужа проблемы на работе, то у брата жены очередной приступ депрессии, то дочь начинает прикидываться ослепшей. Ну а в целом жизнь их настолько однообразна и скучна, что они понимают — больше так жить нельзя. И принимают решение всё бросить и уехать в Австралию. Или ещё куда-нибудь. Главное, подальше от монотонности будней.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 19 мая 1989
Возраст 16+
Режиссер
Михаэль Ханеке
Михаэль Ханеке
В ролях
Биргит Долл
Дитер Бернер
Дитер Бернер
Лени Танцер
Удо Замель
Георг Фридрих
Георг Фридрих
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Седьмой континент 3 постера
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Седьмой континент
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