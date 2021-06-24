Содержание:

Михаэль Ханеке – Фильмы

- Михаэль Ханеке – «Любовь»

- Михаэль Ханеке – «Хэппи-энд»

- Михаэль Ханеке – «Пианистка»

​​​​​​​Михаэль Ханеке – Личная жизнь

Михаэль Ханеке родился 23 марта 1942 года в Мюнхене в творческой семье. Его родителями были актриса Беатриса фон Дегеншильд и режиссер Фриц Ханеке. Режиссер рос очень замкнутым и держал дистанцию, он неоднократно говорил в интервью, что до сих пор таким остается. Ханеке окончил Венский университет, где изучал философию, психологию и театр, затем работал кинокритиком, видеоинженером и сценаристом на телевидении. К режиссуре он пришел далеко не сразу, его карьера началась в 32 года с телефильмов «После Ливерпуля», «Три пути к морю» и «Крупные отходы».



Михаэль Ханеке – Фильмы

Свой первый полнометражный кинофильм режиссер снял в 1989 году. Картина «Седьмой континент» рассказывает о кризисе преуспевающей австрийской семьи, которая на фоне благополучия и будничных проблем решает все бросить и улететь, куда глаза глядят – например, в Австралию. В 1992 году Ханеке выпускает шокирующую ленту «Видео Бенни» о мальчике, на которого родители не обращают внимания, и он полностью погружается в свое увлечение кровавыми сценами из кино. Подросток так далеко заходит в своем интересе, что пересматривает снятую им сцену забоя свиньи, а позже и вовсе стреляет в человека. Насилие в самом эксцентричном и неожиданном виде становится одной из основных тем режиссера. Всемирную известность обрела картина «Забавные игры» 1997 года, в которой двое парней приходят в дом супружеской пары и их 10-летнего сына и начинают садистски издеваться над ними. В 2001 году на экраны вышла «Пианистка», а в 2005 – «Скрытое», еще один фильм режиссера на французском языке о литературном критике Жорже Лоране (Даниэль Отей), которому начинают приходить по почте личные видеозаписи его и его семьи. В 2009 году фильм «Белая лента» получает «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Этот черно-белый фильм посвящен детской жестокости и зловещим тайнам в отдаленной немецкой деревне накануне Первой мировой войны.



Михаэль Ханеке – «Любовь»

Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля в 2012 году и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке. Пронзительная камерная картина Ханеке почти полностью снята в специально спроектированной на киностудии квартире. Пожилая пара учителей музыки Жорж (Жан-Луи Трентиньян) и Анн (Эммануэль Рива) идут на концерт своего бывшего ученика, где у Анн случается паралич половины тела. После возвращения домой из больницы ей во всем необходима помощь Жоржа, и он со всей любовью ухаживает за ней, только чтобы ей не пришлось ехать обратно в больницу. Тем временем их дочь Ева (Изабель Юппер) хлопочет не о матери, а только о вопросах недвижимости. Состояние Анн становится все хуже, и она постепенно превращается в овощ.



Михаэль Ханеке – «Хэппи-энд»

Фильм 2017 года о несчастливом буржуазном семействе Лоран во французском Кале на фоне миграционного кризиса в Европе. Пожилой отец Жорж (Жан-Луи Трентиньян) не видит в жизни смысла и помышляет о самоубийстве, но никак не может довести дело до конца. Его дочь Анна (Изабель Юппер) – безэмоциональная и холодная владелица строительной компании, сын которой Пьер (Франц Роговски) стал слабым и бесхребетным. Брат Анны Том (Матье Кассовиц) забирает к себе дочь от первого брака Еву (Фантина Ардуин), которая теперь оказывается в этом неприветливом доме, где все несчастны и ненавидят друг друга.



Михаэль Ханеке – «Пианистка»

Картина, получившая на Каннском фестивале 2001 года рекордные 3 награды, включая Гран-при. 40-летняя пианистка Эрика Кохут преподает в Венской консерватории. Она очень высокомерна по отношению к своим ученикам, и когда к ней поступает чрезвычайно одаренный и восхищающийся ею музыкант-любитель по имени Вальтер (Бенуа Мажимель), она стремится завалить его на экзамене. Но он все равно проходит в ее класс благодаря голосам других членов комиссии, и явно испытывает сильное влечение к Эрике. Сама она до сих пор живет с матерью, и даже спит с ней в одной кровати, а так же в ванной наносит себе порезы бритвой. Нездоровое психическое состояние Эрики становится очевидным, когда она подсыпает битое стекло в карман пальто своей лучшей ученицы Анны.



Михаэль Ханеке – Личная жизнь

Со своей женой Сюзанной режиссер в браке в 1983 года, у них четверо детей. Семья Ханеке далека от публичности, он не распространяется о ней в интервью.