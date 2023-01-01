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Чужие на районе Чужие на районе
Киноафиша Фильмы Чужие на районе Награды и номинации фильма Чужие на районе
Attack the Block Чужие на районе 2011 / Великобритания
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Чужие на районе

Вся информация о фильме
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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