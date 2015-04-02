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Чужие на районе Чужие на районе
Киноафиша Фильмы Чужие на районе Отзывы о фильме «Чужие на районе»
Attack the Block Чужие на районе 2011 / Великобритания
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Чужие на районе»

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kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, что у них за поветрие романтизировать представителей социального дна. Нет, понятно, великие традиции, конечно. Но в наше время, мне кажется, у нас нет уже выбора. Общечеловеческие ценности уступают место силе, и каждый рубится за свое место под солнцем. Собственно, я о фильме «Чужие на районе». Это про лондонскую шайку, героически спасающую Лондон от нашествия инопланетян. Мне кажется, фильм именно об этом. Но, может быть, там фантастика и спецэффекты главнее. Посмотрим, когда к нам кино доберется)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
“Чужие на районе» - это об инопланетянах, которые нападают на группу лондонских неблагополучных подростков-хулиганов, которые третируют весь район. Хулиганы, в свою очередь, выступают против и становятся героями. Инопланетян я что-то нигде не видел, но вроде ничего сверхъестественного от них ожидать не стоит. Вроде фильм скорее не фантастичный, а социальный. Подростки рубятся своими подростковыми хулиганскими подручными средствами. Если честно, интересно посмотреть, вроде бы не штамп по жанру.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Актуальное кинцо, особенно на фоне летних событий в Лондоне. Хотите посмотреть на британскую гопоту – вам сюда, пожалуйста. Очень познавательно. Фильм стартовал еще весной, но у нас должны где-то осенью показать. Кстати, «на районе» из названия «Чужие на районе» по-английски – the Block. В общем, со всех точек зрения должно быть страшно интересно, поэтому с нетерпением жду премьеры. Хотя что-то он в прокате мировом вроде провалился – создатели явно недособрали денег. Но, может, это особенность национального менталитета.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Симпатичный фильм, а если учесть, что это дебют - так вообще впечатляющий.

Быстро разгоняется, не отвлекаясь на ерунду. Класс держит до конца.

Остроумно подошли к образу чужих, получилась смесь из собаки Баскервилей (Англия же) и шимпанзе. Лохматки вышли весьма угрожающие и загадочные.

Диалоги внятные, с адекватным юмором.

Экшен тоже адекватный. Гремят выстрелы, взрывается пиротехника, в ход идут ножи, мечи, даже одеяла, торшеры и коньки.

Актеры, кроме Ника Фроста, не знакомые, но персонажи удались и характеры живые. Все хороши настолько, что особо выделять никого не хочется.

Саундтрек бодрый, звучит шикарно.

В общем, хочется в коллекцию.

8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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