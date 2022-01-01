Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Люк Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Luke Treadaway
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Люк Тредэвэй
Luke Treadaway
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Люка Тредэвэя
Родился 10 сентября 1984 года. Эксетер, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Люка Тредэвэя
Рождество кота Боба
семейный
2020, Великобритания
7.0
Уличный кот по кличке Боб
драма
2016, Великобритания
7.0
Этель и Эрнест
анимация, драма
2016, Великобритания
7.0
Несломленный
исторический, военный, драма, биография
2014, США
7.0
Музыка нас связала
мюзикл, комедия
2011, Великобритания
3.0
Чужие на районе
фантастика, комедия, боевик
2011, Великобритания
6.0
Хороший денек для свадьбы
драма, комедия
2011, США
5.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"