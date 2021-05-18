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Джо Корниш
Джо Корниш
Joe Cornish
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Джо Корниш
Joe Cornish
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Дата рождения
20 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Джо Корниша
Родился 20 декабря 1968 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джо Корниша
Рожденный стать королем
фантастика
2018, США
7.0
Чужие на районе
фантастика, комедия, боевик
2011, Великобритания
6.0
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Официально: Джон Бойега снимется в сиквеле «Чужих на районе»
За сценарий и режиссуру вновь отвечает Джо Корниш.
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18 мая 2021 12:27
Джо Корниш и Джон Бойега работают над сиквелом «Чужих на районе»
Режиссер и главная звезда фильма встречались несколько недель назад для обсуждения будущего сценария продолжения.
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16 марта 2021 16:18
Боевик «Чужие на районе» с Джоном Бойегой может получить сиквел
Об этом рассказал режиссер оригинала Джо Корниш.
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18 июня 2020 17:04
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