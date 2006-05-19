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Severance

Корпоративка, 2006

2006 / Великобритания / Германия / Венгрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Как-то раз семь сотрудников компании «Палисейд Дефенс» решили отдохнуть необычным для себя способом. Вместо очередного похода в бар или к кому-нибудь в гости группа под руководством затейника Ричарда решила освоить лесной отдых и поехать в уединенный домик. Там коллеги планировали играть в корпоративные игры и всячески повышать командный дух. И вот водитель-венгр уже везет компанию в тот самый дом на живописной венгерской горе Матра. Посреди дороги группу останавливает свалившееся дерево, водитель наотрез отказывается проехать другим путем, и коллегам не остается ничего, кроме как продолжить путь пешком. В общем-то, какая разница, на каком этапе отдыха начинать закалку командного духа? Когда компания прибывает на место, ее члены довольно быстро понимают, что арендованный коттедж оказался со странностями. И секретные архивы, обнаруженные в подвале, и незнакомцы, наблюдающие за компанией с соседнего дерева — это только начало.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 19 мая 2006
Возраст 18+
Режиссер
Кристофер Смит
Кристофер Смит
В ролях
Дэнни Дайер
Laura Harris
Тим МакИннерни
Тим МакИннерни
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Корпоративка 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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