Корпоративка, 2006

Как-то раз семь сотрудников компании «Палисейд Дефенс» решили отдохнуть необычным для себя способом. Вместо очередного похода в бар или к кому-нибудь в гости группа под руководством затейника Ричарда решила освоить лесной отдых и поехать в уединенный домик. Там коллеги планировали играть в корпоративные игры и всячески повышать командный дух. И вот водитель-венгр уже везет компанию в тот самый дом на живописной венгерской горе Матра. Посреди дороги группу останавливает свалившееся дерево, водитель наотрез отказывается проехать другим путем, и коллегам не остается ничего, кроме как продолжить путь пешком. В общем-то, какая разница, на каком этапе отдыха начинать закалку командного духа? Когда компания прибывает на место, ее члены довольно быстро понимают, что арендованный коттедж оказался со странностями. И секретные архивы, обнаруженные в подвале, и незнакомцы, наблюдающие за компанией с соседнего дерева — это только начало.