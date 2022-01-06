Джоди Оклэнд Уиттакер родилась 17 июня 1982 года в Скелманторпе в Великобритании. Она с отличием окончила известную Гилдхоллскую музыкально-драматическую школу в 2005 году, где изучала актёрское мастерство.

Сразу после завершения обучения актриса стала работать в театре. Её дебютом на сцене стала роль в пьесе Шекспира «Буря». В 2006 году случился первый большой успех в карьере Джоди: она исполнила роль в фильме «Венера», где вместе с ней играл знаменитый актёр Питер О'Тул. Он, как и зрители, был восхищен талантом молодой актрисы. За свое выдающееся исполнение роли Джоди была номинирована на ряд престижных премий.

Во время обучения в Гилдхоллской школе Джоди познакомилась с актёром Кристианом Контрерасом. В 2008 году они поженились, а через семь лет актриса родила от него дочь. Семья проживает в Лондоне.

Карьера Джоди развивалась постепенно. Актриса принимала участие в съемках короткометражных фильмов, успешно снималась на телевидении и кино. Мировую популярность ей принесла роль Доктора в фантастическом английском сериале «Доктор Кто». Она стала первой женщиной, исполнившей эту роль. Сезон с Джоди в главной роли вышел в конце 2017 года и был тепло принят многочисленными поклонниками по всему миру.