Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джоди Уиттакер

Джоди Уиттакер

Jodie Whittaker
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер Jodie Whittaker
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Скелманторп, Англия, Великобритания
Рост
167 см
Биография Джоди Уиттакер

Джоди Оклэнд Уиттакер родилась 17 июня 1982 года в Скелманторпе в Великобритании. Она с отличием окончила известную Гилдхоллскую музыкально-драматическую школу в 2005 году, где изучала актёрское мастерство.

Сразу после завершения обучения актриса стала работать в театре. Её дебютом на сцене стала роль в пьесе Шекспира «Буря». В 2006 году случился первый большой успех в карьере Джоди: она исполнила роль в фильме «Венера», где вместе с ней играл знаменитый актёр Питер О'Тул. Он, как и зрители, был восхищен талантом молодой актрисы. За свое выдающееся исполнение роли Джоди была номинирована на ряд престижных премий.

Во время обучения в Гилдхоллской школе Джоди познакомилась с актёром Кристианом Контрерасом. В 2008 году они поженились, а через семь лет актриса родила от него дочь. Семья проживает в Лондоне.

Карьера Джоди развивалась постепенно. Актриса принимала участие в съемках короткометражных фильмов, успешно снималась на телевидении и кино. Мировую популярность ей принесла роль Доктора в фантастическом английском сериале «Доктор Кто». Она стала первой женщиной, исполнившей эту роль. Сезон с Джоди в главной роли вышел в конце 2017 года и был тепло принят многочисленными поклонниками по всему миру.

Интересные факты о Джоди Уиттакер
  • Родители назвали её в честь актрисы Джоди Фостер.
  • Во время съемок второго сезона сериала «Убийство на пляже» была на третьем месяце беременности.
  • В 2018 году была выставлена восковая фигура в музее мадам Тюссо в образе Джоди из сериала «Доктор Кто».
  • Любимая музыкальная группа актрисы – Coldplay.
  • Изначально Джоди хотела исполнить роль злодея в сериале «Доктор Кто».
  • Джоди часто играла героинь, которые курят, но в реальной жизни у актрисы нет этой вредной привычки.
  • В свободное время она любит пить кофе и читать.
  • У нее есть старший брат Гарри.
Фильмография Джоди Уиттакер
Доктор Кто: Решение
Доктор Кто: Решение
фантастика 2018, Великобритания
0.0
Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю
фантастика 2018, Великобритания
0.0
Доктор Кто: Дважды во времени
Доктор Кто: Дважды во времени
фантастика 2017, Великобритания
0.0
Навыки взрослой жизни
Навыки взрослой жизни
комедия 2016, Великобритания
6.0
Черное море
Черное море
приключения, триллер 2014, Великобритания / США / Россия
6.0
Достать Санту
Достать Санту
семейный, комедия 2014, Великобритания / США
6.0
Привет, Картер
Привет, Картер
драма, комедия 2013, Великобритания
5.0
Хорошие вибрации
Хорошие вибрации
драма, мюзикл, биография 2012, Великобритания / Ирландия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием Выбор оказался весьма предсказуемым. 
Написать
6 января 2022 14:08
Застряли во временной петле: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто» До премьеры остаются считанные дни. 
Написать
28 декабря 2021 15:20
Следующий шоураннер «Доктора Кто» поведал, что поиски преемника Джоди Уиттакер уже идут Он опроверг слухи о том, что на роль нового Доктора выбран Олли Александр.
Написать
23 декабря 2021 13:19
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши