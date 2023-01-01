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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2, 2012: актеры и роли
The Twilight Saga: Breaking Dawn
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
2012 / США
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6.5
Оцените
227
голосов
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон
William «Bill» Condon
В ролях
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
Эшли Грин
Ashley Greene
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Питер Фачинелли
Peter Facinelli
Майкл Уэлш
Michael Welch
Маккензи Фой
Mackenzie Foy
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Элизабет Ризер
Elizabeth Reaser
Джексон Рэтбоун
Jackson Rathbone
Никки Рид
Nikki Reed
Келлан Латс
Kellan Lutz
Майкл Шин
Michael Sheen
Дакота Фаннинг
Dakota Fanning
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Jamie Campbell Bower
Кристофер Хейердал
Christopher Heyerdahl
Кэмерон Брайт
Cameron Bright
Дэниэл Кадмор
Daniel Cudmore
Чарли Бьюли
Charlie Bewley
Джудит Шекони
Judi Shekoni
Рами Малек
Rami Malek
Ли Пейс
Lee Pace
Джулия Джонс
Julia Jones
Бу Бу Стюарт
Boo Boo Stewart
Кристиан Серратос
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