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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
The Twilight Saga: Breaking Dawn Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 2012 / США
6.5 Оцените
227 голосов
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Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2

Вся информация о фильме
Золотая малина 2013 Золотая малина 2013
Худший фильм
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучшее появление без рубашки
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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