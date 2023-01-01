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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
The Twilight Saga: Breaking Dawn
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
2012 / США
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6.5
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227
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Награды и номинации фильма Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Вся информация о фильме
Золотая малина 2013
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Худший ансамбль
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
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Худшая мужская роль
Номинант
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Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучшее появление без рубашки
Победитель
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