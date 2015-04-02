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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
Киноафиша Фильмы Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 Отзывы о фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
The Twilight Saga: Breaking Dawn Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 2012 / США
7.9 Оцените
224 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Многочасовая вамп-эпопея для девочек-подростков, содержание которой, если вычесть томительные долгие вздохи и акробатику, с лихвой уложилось бы в 30-минутную короткометражку, завершилась. Казалось бы, еще вчера, ну в крайнем случае позавчера, героиня Кристен Стюарт ходила в книжный магазин «Буревестник и кит» узнать, кто такой, говоря языком российских переводчиков, «хладный демон Апотамкин», – ан уже и свадьба с «хладным демоном», и ребеночек, и все…

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Розака 2 апреля 2015, 12:51
Ну не знаааю... мы с подругой пили пиво и трепались полфильма, никто нам ничего не сказал... зал правда был полон (первый раз такое видела, Властелин Колец и Матрица не в счет) ✊

а фильм, пожалуй, на уровне 1й части... Кристен наконец-то закрыла рот и стала играть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Понравилось! Оч приятный цвет фильма, в холодных тонах, стильно вышло. Финальная битва - просто что то с чем то, магнифико! - как сказал бы Аро. Если бы не Кристен Стюарт... Причем до этой части она мне нравилась с ее отсутствием мимики ✊ Она же по роли такая.. замкнутая, мне в тему показалось, вроде как сдержанная игра. А к этой части она где то подглядела как сыграть отвращение и весь фильм свой новый актерский навык демонстрировала. Ходила с кислой мордой как-будто ее вот-вот вытошнит.. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alesyaLis 2 апреля 2015, 12:51
Вообщем впечатлений море , было масса смешных и нелепых сцен и моментов ( ну лично для меня) над которыми я с удовольствием поглумилась. Веселили компьютерный младенец, чувак который похож на Гарика Мартиросяна и педофил Джейкоб,который, в свою очередь,к великому моему сожалению, разделся за весь фильм, всего лишь раз :((( (:D)

Актёрская игра не фонтан, особенно у главной героини( как обычно) , но порадовало что наконец-то она стала более менее привлекательна , навили ей кудрей, наклеили пушистых ресниц и очень здорово сделали мейк-ап (наверное подобрали нормального визажиста :D) и конечно, как многие говорили, цвет и эффект глаз потрясающий. впрочем как и у всех героев)

В целом хороший фильм. Нам понравилось)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Мало того что в прошлые фильмы были не очень, то это ... Просто не вписывается. Режисеры не знают когда остановиться . К примеру просмотрев первую часть еще норм, но остальное .... Уже не есть хорошо. Эта как про астерикса и обеликса, но эти жанры сравнвать нельзя. Я уж лучше посмотреть первый сериал про соника, а такого я бы ни кому бы не посоветовал бы.

"На вкус и цвет , товарища нет" 4/10 (была бы расчелененка как в учебных фильмах снайперов и убийц поставил бы 6/10. )

По мне самый лучший фильм про вампиров останется Дракула 31 года, вот ЭТО щикарно, хоть и без спец эфектов.

П.с. Заметил что режисеров и постановщиков ,в наше время ,интересует чаще спецэфекты а не сюжет, и это сильно огорчает(

П.п. С. А баба играющая белу , или как там ее,между которой заводится роман во всех частях, можно было бы убрать. Серьезно уже друг так сделал все было нормально ,понятно и щиииииикарно)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился,стыдиться этого не хочется,да и причин не вижу.Нашёл в этой части то,чего мне не хватало в других-реальность боя,где погибают и хорошие вампиры-это положительный момент фильма.Остальное-на любителя,но общее впечатление не испортило.



9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лэйла 2 апреля 2015, 12:51
всем кто читал книгу и тем кого она все таки впечатлила, советую посмотреть) Битва удивила, вам должно понравиться)) всем приятного просмотра)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
самая худшая часть, хорошо что продолжения не будет ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
николайcvcv 2 апреля 2015, 12:51
Вам выносится предупреждение за размещение рекламы. В следующий раз Вы будете заблокированы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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