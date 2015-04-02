Многочасовая вамп-эпопея для девочек-подростков, содержание которой, если вычесть томительные долгие вздохи и акробатику, с лихвой уложилось бы в 30-минутную короткометражку, завершилась. Казалось бы, еще вчера, ну в крайнем случае позавчера, героиня Кристен Стюарт ходила в книжный магазин «Буревестник и кит» узнать, кто такой, говоря языком российских переводчиков, «хладный демон Апотамкин», – ан уже и свадьба с «хладным демоном», и ребеночек, и все…
а фильм, пожалуй, на уровне 1й части... Кристен наконец-то закрыла рот и стала играть ✊
Актёрская игра не фонтан, особенно у главной героини( как обычно) , но порадовало что наконец-то она стала более менее привлекательна , навили ей кудрей, наклеили пушистых ресниц и очень здорово сделали мейк-ап (наверное подобрали нормального визажиста :D) и конечно, как многие говорили, цвет и эффект глаз потрясающий. впрочем как и у всех героев)
В целом хороший фильм. Нам понравилось)
"На вкус и цвет , товарища нет" 4/10 (была бы расчелененка как в учебных фильмах снайперов и убийц поставил бы 6/10. )
По мне самый лучший фильм про вампиров останется Дракула 31 года, вот ЭТО щикарно, хоть и без спец эфектов.
П.с. Заметил что режисеров и постановщиков ,в наше время ,интересует чаще спецэфекты а не сюжет, и это сильно огорчает(
П.п. С. А баба играющая белу , или как там ее,между которой заводится роман во всех частях, можно было бы убрать. Серьезно уже друг так сделал все было нормально ,понятно и щиииииикарно)
9\10
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