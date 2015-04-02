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Многочасовая вамп-эпопея для девочек-подростков, содержание которой, если вычесть томительные долгие вздохи и акробатику, с лихвой уложилось бы в 30-минутную короткометражку, завершилась. Казалось бы, еще вчера, ну в крайнем случае позавчера, героиня Кристен Стюарт ходила в книжный магазин «Буревестник и кит» узнать, кто такой, говоря языком российских переводчиков, «хладный демон Апотамкин», – ан уже и свадьба с «хладным демоном», и ребеночек, и все…