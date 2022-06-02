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Анна Якунина
Анна Якунина
Anna Yakunina
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Анна Якунина
Anna Yakunina
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Дата рождения
9 октября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Анны Якуниной
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Фильмография Анны Якуниной
Жена по совместительству
мелодрама
2013, Россия
6.0
Мужчина в моей голове
комедия
2010, Россия
5.0
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Статьи о персоне
Замеченному с коллегой Аверину досталось по полной: вот что произошло
Актер часто снимается в постельных сценах с Анной Якуниной.
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2 июня 2022 17:15
«Профессия обесценилась»: звезда «Склифосовского» сделала пугающее заявление
Анна Якунина осудила коллег, участвующих в скандальных шоу.
Написать
2 июня 2022 14:45
Звезда «Склифосовского» огорошила признанием о похищении: вот что произошло
Артистку похитили «чудесные грузины».
Написать
21 апреля 2022 13:20
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