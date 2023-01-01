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Супер 8
Награды и номинации фильма Супер 8
Super 8
Супер 8
2011 / США
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7.0
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53
голоса
Рейтинг IMDb: 7
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MTV Movie Awards 2012
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