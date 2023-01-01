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Супер 8 Супер 8
Киноафиша Фильмы Супер 8 Супер 8, 2011: актеры и роли
Super 8 Супер 8 2011 / США
7.0 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Супер 8, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс J.J. Abrams
В ролях
Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning ЭйДжей Мичалка ЭйДжей Мичалка AJ Michalka Кайл Чандлер Кайл Чандлер Kyle Chandler Рон Элдард Рон Элдард Ron Eldard Захари Миллс Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Катрина Балф Катрина Балф Caitriona Balfe
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