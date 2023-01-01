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Супер 8
Супер 8, 2011: актеры и роли
Super 8
Супер 8
2011 / США
Трейлер
7.0
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 7
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Супер 8, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
В ролях
Эль Фаннинг
Elle Fanning
ЭйДжей Мичалка
AJ Michalka
Кайл Чандлер
Kyle Chandler
Рон Элдард
Ron Eldard
Захари Миллс
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Катрина Балф
Caitriona Balfe
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