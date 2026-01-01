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Фильмография
ЭйДжей Мичалка
AJ Michalka
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Персоны
ЭйДжей Мичалка
ЭйДжей Мичалка
AJ Michalka
Дата рождения
10 апреля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
168 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография ЭйДжей Мичалки
Родилась 10 апреля 1991 года. Торранс, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.9
Голдберги
(2013)
7.2
Чемпион
(2010)
7.0
Милые кости
(2009)
Фильмография ЭйДжей Мичалки
6.9
Рэй Донован: Фильм
Ray Donovan
драма
2022, США
Смотреть трейлер
6.4
Поддержите девушек
Support the Girls
комедия, драма
2018, США
4.4
Грязная ложь
Dirty Lies
боевик, триллер, драма, криминал
2017, США
5.6
Зеница ока
Apple of My Eye
семейный
2017, США
5.1
Ангелы в звездной пыли
Angels in Stardust
комедия, драма
2014, США
Смотреть трейлер
7.9
Голдберги
комедия, семейный
2013, США
6.9
Супер 8
Super 8
фантастика
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Адские кошки
драма, комедия
2010, США/Канада
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