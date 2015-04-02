Наша рецензия

Самое интересное в «Супер 8» – не фантастическая его часть, представляющая собою довольно дикий винегрет из «Инопланетянина», «Трансформеров», «Войны миров» и еще примерно дюжины бог весть каких (точнее сказать, не бог весть каких) экземпляров жанра. Самое интересное в «Супер 8» – история рождения целого кинопоколения, которое в 60–70-х, будучи примерно десяти-четырнадцати лет от роду, брало в руки любительскую камеру…