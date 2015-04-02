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Супер 8 Супер 8
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Super 8 Супер 8 2011 / США
7.0 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Супер 8»

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Наша рецензия

Самое интересное в «Супер 8» – не фантастическая его часть, представляющая собою довольно дикий винегрет из «Инопланетянина», «Трансформеров», «Войны миров» и еще примерно дюжины бог весть каких (точнее сказать, не бог весть каких) экземпляров жанра. Самое интересное в «Супер 8» – история рождения целого кинопоколения, которое в 60–70-х, будучи примерно десяти-четырнадцати лет от роду, брало в руки любительскую камеру…

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
скорей бы уже премьера...сускучилась по хорошим фильмам...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
frysia 2 апреля 2015, 12:51
А никто не подскажет где покупаются билеты на премьеры?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел сегодня утром, фильм очень не понравился. С Монстро я бы не стал сравнивать, все-таки там нет в фильме раздражающих детей, решающих свои глупые проблемы в том время, как их мир (в данном случае городок) рушится. Фильм получился детский, рекомендовать бы не стал, даже если будет не на что идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AdamSmith 2 апреля 2015, 12:51
в самом начале фильма, сцена с крушением поезда была офигенна, конечно эти мальцы вообще там не смотрелись. А потом унылое гавно с кучей банальных сцен , еще эти типа страшные моменты, когда кто-то резко выпрыгивает раздражали очень сильно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Хех, вот уж действительно, сколько людей-столько мнений:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Synthman 2 апреля 2015, 12:51
Смешно читать отзывы малолеток,которые могут восхищаться вИликим фильмом "СумИрки" и ему подобной дребеденью...Классический фильм Спилберга,хоть в данном случае он и выступил продюсером.Очень понравился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Детская линия мощная. Эль волшебна. Наличие в фильме человечности мне лично нравится.



Претензии, наверное, от того, что маловато повзрывали и недопугали. Народ ждал войну миров и леденящих душу монстров. А тут милое семейное кино. Пришелец строит звездолет из консервных банок и микроволновок.



Что до отсутствия логики, так фантастика же. В мультах вон тачки разговаривают, пингвины улыбаются и машут. И ничего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 18/06/2011 - 15:49:27




У Спилберга Инопланетянин, хоть и кукольный, но полноценный герой фильма, со своим характером. И еще там волшебство было, и возникало щемящее такое чувство чего-то неуловимого и прекрасного.



А в Супер8 алиен и необязателен в общем, он тут как слон в посудной лавке, только разорил город и напугал жителей. С таким же успехом могли быть и зомби, про которых дети кино снимали. Тут главное, что местные Монтекки и Капулетти помирились на фоне этого бедлама.



Даже не вижу параллелей, чтобы сравнивать эти фильмы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хорошее, хоть и немного наивное кино...хотя почему наивно - это плохо, так что без "хоть"...кино все-таки детское, типажи прорисованы на все 100500...с точки зрения ребенка изнутри и зрителя снаружи все продумано до мелочей...по фильму нареканий нет, пара девочки с мальчиком радуют весь фильм - некоторым взрослым надо поучиться играть...единственные совсем уж перегибы это жалостливый монстр и звездолет из металлолома...за это 8/10

ps задержался и досмотрел хоум-муви с титрами...мило без вариантов...не проникнется только мертвый наверно.

pps не надо в кучу сваливать прочие блокбастеры с непонятными инопланетными пришельцами а-ля монстро и др. упомянутые...здесь не та весовая категория, но в своем весе получилось достойно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Интересно разложились мнения о детишках в этом неоднозначном фильме✊

На них всё построено во многом-и тут такая оказия.Игра детей в американских

фильмах всегда выгодно отличалась от нашего кинематографа,на мой взгляд в большинстве

случаев,но тут что-то удивительное пришлось наблюдать-американский Ералаш(в плохом смысле).

Возможно, русская озвучка нанесла такой непоправимый ущерб фильму,или американские дети изменились настолько,что мозги заклинивало✊ ✊ ✊ ,или это приём такой модерновый.Не осознал как-то✊ .Но это единственная недоработка,или что это там было,а в остальном фильм на уровне-понравился,хоть без затей и изюминок,но иногда фильм нравится целиком,без копания,обмусоливания и дегустаций.



8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
hensho 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение miti от 18/06/2011 - 13:34:11


это был не экшн:)) Изначально Джей Джей Абрамс планировал снять фильм о взрослении детей, смотрящих на мир через объектив видеокамеры. Но идея не прошла, и было решено объединить первоначальный замысел с элементами фантастики, с событиями, некоторым образом связанными с Зоной 51.

Что касается послесловия после титров..Это Фильм внутри фильма — благодарность Спилберга и Абрамса к восьмимиллиметровой камере, с которой у обоих и началась карьера в кино. Вы просто не поняли.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
фильм, про которые можно сказать, посмотрел и забыл. пересматривать такое творение точно не буду. понравилась сцена с поездом и как сыграла девочка. не понравился сам сюжет, как-то все наивно и совсем не страшно. сцены в автобусе и когда по городу мотаются танки и палят во все стороны просто разочаровали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Шлак полный



Имя Спилберг, видимо уже гарантирует плохое кино



3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
а о чем вооще фильм был .???? .смотрела но не поняла...особенно в конце когда какая-то хрень улетала в небо ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
чушь.

жаль потерянного времени.

фильм для детишек до 14 лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
мнение сходится во многом с отзывами George LookAss и Bagenov Ura.

потому что фильм действительно не претендует на первоклассную фантастику с новейшими спецэффектами (этого ждите разве что от Трансформеров) - он скорее атмосферный, чем зрелищный. и нет никакого смысла наблюдать за проколами. ребята - молодцы, толстячок зацепил особенно, продуманный такой парень, поначалу характер цепляет ого-го-го. все эти самодельные съемки на восьми-миллиметровку и титры после фильма - угар невыносимый, я так на комедиях не смеюсь, честное слово. )) напоминает в целом крайне милую такую пародию на все, что мы сейчас смотрим. а сцена с автобусом - точь-в-точь Jurassic Park, как уже успел заметить Андрей 133 - вгоняет в детство. =Р

хорошо и ненапряжно. смеялась - редкость. спасибо )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Не очень люблю фильмы где мельком показывают монстра, вот это самое ожидание меня убивае.... я сидела в кинотеатре и непроизвольно пыталась садится так чтоб увидеть монстра, а так фильм понравился✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Я получил массу удовольствия, посмотрев фильм «Супер 8». Он заметно отличается от всего, что приходилось смотреть в последнее время. Многие моменты по-настоящему завораживали. Фильм действительно смотришь, буквально каждый кадр проглатываешь. Одно крушение чего стоило. И ностальгия какая-то накатила, как будто в детство возвратился, так зацепили все эти подростковые перипетии. Добро какое-то в этом фильме есть. Обязательно посмотрите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Совсем не супер этот «Супер 8» оказался. Столько условностей и нестыковок, что прямо злость берет. Какая-то вымученная драма-трагедия, совершенно неубедительная. Актеры не дотягивают все без исключения. Из драмы комедия вышла, что совсем не хорошо для жанра. Зачем сняли этот фильм, я так и не понял. Ну, спецэффекты. Ну, инопланетяне. Ну сняли бы фантастический боевик, зачем же на смысл претендовать там, где его нет. Как-то пусто после просмотра стало. Хотя, может, у меня просто завышенные требования)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Название хорошее, и фильм хороший. Не знаю почему, но меня как-то зацепило название с первого раза, мистика какая-то просто. И с самых первых кадров стало понятно, что с фильмом все нормально. Дети отличные просто. Почему наши так не играют? Кому-то действия показалось недостаточно, а я с открытым ртом смотрела, оторваться не могла. В общем, в этом фильме видно, что все на уровне. На очень хорошем уровне. Люди знающие делали. Так что смотрите «Супер 8» в кино, пока не закончилось)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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