Самое интересное в «Супер 8» – не фантастическая его часть, представляющая собою довольно дикий винегрет из «Инопланетянина», «Трансформеров», «Войны миров» и еще примерно дюжины бог весть каких (точнее сказать, не бог весть каких) экземпляров жанра. Самое интересное в «Супер 8» – история рождения целого кинопоколения, которое в 60–70-х, будучи примерно десяти-четырнадцати лет от роду, брало в руки любительскую камеру…
Претензии, наверное, от того, что маловато повзрывали и недопугали. Народ ждал войну миров и леденящих душу монстров. А тут милое семейное кино. Пришелец строит звездолет из консервных банок и микроволновок.
Что до отсутствия логики, так фантастика же. В мультах вон тачки разговаривают, пингвины улыбаются и машут. И ничего.
У Спилберга Инопланетянин, хоть и кукольный, но полноценный герой фильма, со своим характером. И еще там волшебство было, и возникало щемящее такое чувство чего-то неуловимого и прекрасного.
А в Супер8 алиен и необязателен в общем, он тут как слон в посудной лавке, только разорил город и напугал жителей. С таким же успехом могли быть и зомби, про которых дети кино снимали. Тут главное, что местные Монтекки и Капулетти помирились на фоне этого бедлама.
Даже не вижу параллелей, чтобы сравнивать эти фильмы.
ps задержался и досмотрел хоум-муви с титрами...мило без вариантов...не проникнется только мертвый наверно.
pps не надо в кучу сваливать прочие блокбастеры с непонятными инопланетными пришельцами а-ля монстро и др. упомянутые...здесь не та весовая категория, но в своем весе получилось достойно
На них всё построено во многом-и тут такая оказия.Игра детей в американских
фильмах всегда выгодно отличалась от нашего кинематографа,на мой взгляд в большинстве
случаев,но тут что-то удивительное пришлось наблюдать-американский Ералаш(в плохом смысле).
Возможно, русская озвучка нанесла такой непоправимый ущерб фильму,или американские дети изменились настолько,что мозги заклинивало✊ ✊ ✊ ,или это приём такой модерновый.Не осознал как-то✊ .Но это единственная недоработка,или что это там было,а в остальном фильм на уровне-понравился,хоть без затей и изюминок,но иногда фильм нравится целиком,без копания,обмусоливания и дегустаций.
8\10
это был не экшн:)) Изначально Джей Джей Абрамс планировал снять фильм о взрослении детей, смотрящих на мир через объектив видеокамеры. Но идея не прошла, и было решено объединить первоначальный замысел с элементами фантастики, с событиями, некоторым образом связанными с Зоной 51.
Что касается послесловия после титров..Это Фильм внутри фильма — благодарность Спилберга и Абрамса к восьмимиллиметровой камере, с которой у обоих и началась карьера в кино. Вы просто не поняли.
Имя Спилберг, видимо уже гарантирует плохое кино
3/10
жаль потерянного времени.
фильм для детишек до 14 лет.
потому что фильм действительно не претендует на первоклассную фантастику с новейшими спецэффектами (этого ждите разве что от Трансформеров) - он скорее атмосферный, чем зрелищный. и нет никакого смысла наблюдать за проколами. ребята - молодцы, толстячок зацепил особенно, продуманный такой парень, поначалу характер цепляет ого-го-го. все эти самодельные съемки на восьми-миллиметровку и титры после фильма - угар невыносимый, я так на комедиях не смеюсь, честное слово. )) напоминает в целом крайне милую такую пародию на все, что мы сейчас смотрим. а сцена с автобусом - точь-в-точь Jurassic Park, как уже успел заметить Андрей 133 - вгоняет в детство. =Р
хорошо и ненапряжно. смеялась - редкость. спасибо )
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