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Заражение Заражение
Киноафиша Фильмы Заражение Заражение, 2011: актеры и роли
Contagion Заражение 2011 / США
6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Заражение, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
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