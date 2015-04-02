«Заражение» Стивена Содерберга – картина, довольно необычная для своего жанра. Как правило, кинопортретисты эпидемий нагнетают либо остроту душевных мук, либо телесный ужас, либо и то и другое разом. Даже самые уравновешенные режиссеры стараются в подобных случаях разогреть действие до более-менее высокого градуса. Содерберг принципиально отказывается от всего этого. «Заражение», несмотря на заявленную остросюжетность, – очень спокойный, очень неторопливый,…
ps танцует чуть ли не весь холливуд...сколько ж они на гонорары спустили ✊
pps внутренний КО подсказывает, что "Заражению" место в премьерах ✊
Сюжет банален донельзя, основная идея отсутсвует напрочь, актеры даже и не пытаются изображать игру. Оно и понятно - фильм проходной, забить межсезонье. Громкие имена нужны лишь для привлечения публики.
Чем меньше времени они проведут на экране - тем дешевле их работа.
Продюссерам идея 'срубить бабла' явно пришла на волне популярности темы h1n1)) Актуальненько..
Герои фильма, а в след за ними и зритель, не испытывают ровно никаких эмоций:
Они не плачут, не истерят, не смеются, не радуются победам..ничего! Кардиограмма ровная на протяжении всего экранного времени! Что происходит, зачем происходит? Один раз показывают отрезанный скальп, кучу раз сопли изо-рта, пару дохлых китайцев.. Не страшно, не мерзко, не смешно, не красиво, не интригует, ни как. Драйв - 0. Мозг лихорадочно работает пытаясь разгадать сюжетные ходы? Ммм.. нет!)
Причем нет и 'фишек', обычно вытаскивающих говно-сюжет:
Трупы не превращаются в зомби, постельных сцен или красивых девушек нет вообще. Как нет и сцен баталий, хотя бы стрельбы..крови.. может погони или сцены с дорогими автомобилями? Неет) Только реклама мазды.
Глобального zog-заговора, нано-технологий, пришельцев, буйства стихии, даже Брюса Уиллиса нет!
Вы спросите про качество съемок?
Imax, 3d? Я вообще не понимаю что тут и как можно показать в 3d.
Съемки полу-любительской камерой, видимо для большей 'реалистичности'. Фокус, цвет, кадры не выставлены. Монтаж на уровне сериалов по ртр.
Классный саундтрек? Не поверите.. Тоже нет))
Да, я придираюсь, да чтобы говорить такое 'надо сначала самому отснять 100500 фильмов, получить оскара и, неприменно, кинотавр'...
Полный отстой. Imho, конечно)
Мой совет: хотите смотреть - смотрите дома. Потом обязательно напишите отзыв. Для объективности. И не забудьте проголосовать: рейтинг киноафиши давно контролируют прокатчики и тролли) Фильмов ниже 6.0 нет как класса - сами понимаете, так не бывает. Не смотреть же все подряд)
Фильм не какой!✊ . В фильме одна реклама, сначала мазду рекламируют, потом Всемирную организацию здравоохранения( ВОЗ ) Смысла в фильме нет вообще! Даже лень что-то писать про это кино.
2/10
п/с не тратьте свои деньги и время!!!✊
Очень тронула героиня Кейт Уинслет.
Еще поразил вид огромных братских могил, брр...
так что концовка а ля мы не виноваты, это все СПОЙЛЕР летучие мышки, свинки, и немоющие руки повара что-то меня не убедила, ну ежели бы показали, что вирус сделан в той же лаборатории было бы более реально
ПыСы: спойлер не выделяется цветом, простите
тут как раз это и не показали, ну то есть они делают вирус, но только в целях борьбы с ним, ибо так вообще то и лечат вирусы
жена уснула
даже не досидели
реально обитаемый остров круче(хотя тоже только пол фильма смог кое-как просидеть)
зря только время и деньги потратил(да и дома я бы не стал эту х-ню смотреть!!!!!!!!!!!
убить автора с режисером!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
И это при актерском составе
такое может, к сожалению, случиться, и об этом стоит задуматься.
но как писали выше "человечество" неисправимо, и зрители побежали руки мыть после просмотра, но это просто эффект, и завтра все будет по-старому.
Актеры хороши. В общем, 10 из 10.
Попугали. Не вирусом даже. А безысходностью. Тем, кто заболел - уже не страшно. Все равно шансов нет. А вот страх общества - тут хорошо обыгран. Сначала бояться заразиться, одновременно - мародеров, голода, хаоса.
прекрасная команда актёров!
я его, смотрел уже, ранее, но для начала 2020 года тема актуальная, да и сам Дзюбинье посоветовал посмотреть ;))
8 баллов из 10ти!
Этот фильм с Мэттом Деймоном, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Майклом Дугласом рассказывает, как американская туристка отравилась зараженной свининой в одном из ресторанов Гонконга и привезла смертельный вирус в Америку. В фильме показан опустевший город Чикаго, где жители не могут выйти на улицу… В попытке справиться со вспышкой коронавирса по этому же пути пошли европейские страны.
Когда в фильме происходит вспышка вируса, сотрудники Службы санитарно-эпидемиологической разведки (такая служба реально существует) получают задание выявить и изолировать зараженных.
Сходство сценария с реальностью настолько правдоподобно (свинина оказалась зараженной летучими мышами, в точности, как случилось с covid-19), что американского сценариста Скотта Бернса обвиняют в связи с секретной лабораторией, разработавшей коронавирус!
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