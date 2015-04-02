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Заражение Заражение
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Contagion Заражение 2011 / США
6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Заражение»

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Наша рецензия

«Заражение» Стивена Содерберга – картина, довольно необычная для своего жанра. Как правило, кинопортретисты эпидемий нагнетают либо остроту душевных мук, либо телесный ужас, либо и то и другое разом. Даже самые уравновешенные режиссеры стараются в подобных случаях разогреть действие до более-менее высокого градуса. Содерберг принципиально отказывается от всего этого. «Заражение», несмотря на заявленную остросюжетность, – очень спокойный, очень неторопливый,…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Вау! Какая новая и совсем не зажеванная тема! Ух-ты!

ps танцует чуть ли не весь холливуд...сколько ж они на гонорары спустили ✊

pps внутренний КО подсказывает, что "Заражению" место в премьерах ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Ну что, Содерберг уходит из кино или не уходит? То вроде объявил, что все, баста, будет заниматься только живописью. Потом поправился, что уходит в творческий отпуск. Потом о планах в кино все заговорили. Или у него с паблисити беда? Да вроде все нормально, не знаю. Вот, «Заражение» скоро выходит. Там звезды первейшей величины, все как на подбор: и Кейт Уинслет, и Гвинет Пэлтроу, и Мэтт Дэймон, и Джуд Лоу, и кто там еще. И бюджет нехилый. И сюжет вполне себе политкорректный – о заражении человечества опасным вирусом и о борьбе с ним. Не знаю, что уж с ним стряслось. Не хочется терять такого мастера! А на «Заражение» обязательно надо сходить – скоро уже совсем у нас будет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
С большим нетерпением жду премьеры нового фильма Стивена Содерберга «Заражение». Страшный сюжет – о шквальном распространении смертельного вируса, в котором замешаны спецслужбы и простые человеческие семьи. Судя по трейлеру, это настоящая драма с потрясающими актерскими работами. Отдельно стоит сказать об артистах. В главной роли - не так у нас известная Марион Котийяр, В трейлере ее почти нет, но зато видно, как играют Пэлтроу и Дэймон – они великолепны. Джуд Лоу неожиданно страшно худой, собранный, жесткий и энергичный. Атмосфера паники передана потрясающе. В общем, думаю, фильм будет очень заметным событием в прокате.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Фильм «Заражение» нельзя показывать осенью – есть шанс увеличить число осенних психозов, шизофрений и маний. Потому что фильм о смертельном вирусе, который передается даже при опосредованном контакте с больным. Этому (я имею в виду способ передачи болезни), насколько я понимаю, в фильме уделяется большое внимание. Могу поспорить – как только начнут показывать фильм, мы увидим на улицах людей в масках, как летом 2010 г. И резко увеличатся продажи спиртовых салфеток и всяких дорожных дезинфицирующих средств. Все-таки кино – самое важное из искусств, нас еще классики учили. Люди! Смотрите «Заражение» - там классный режиссер и супер актеры. Но не впадайте в панику, пожалуйста. Это все-таки кино! Скоро премьера!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень понравился, игра актеров на уровне, Деймона таким еще не видел, удивил.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zlobnyelf 2 апреля 2015, 12:51
Фильм никакой. От первого и до последнего кадра:

Сюжет банален донельзя, основная идея отсутсвует напрочь, актеры даже и не пытаются изображать игру. Оно и понятно - фильм проходной, забить межсезонье. Громкие имена нужны лишь для привлечения публики.

Чем меньше времени они проведут на экране - тем дешевле их работа.

Продюссерам идея 'срубить бабла' явно пришла на волне популярности темы h1n1)) Актуальненько..

Герои фильма, а в след за ними и зритель, не испытывают ровно никаких эмоций:

Они не плачут, не истерят, не смеются, не радуются победам..ничего! Кардиограмма ровная на протяжении всего экранного времени! Что происходит, зачем происходит? Один раз показывают отрезанный скальп, кучу раз сопли изо-рта, пару дохлых китайцев.. Не страшно, не мерзко, не смешно, не красиво, не интригует, ни как. Драйв - 0. Мозг лихорадочно работает пытаясь разгадать сюжетные ходы? Ммм.. нет!)

Причем нет и 'фишек', обычно вытаскивающих говно-сюжет:

Трупы не превращаются в зомби, постельных сцен или красивых девушек нет вообще. Как нет и сцен баталий, хотя бы стрельбы..крови.. может погони или сцены с дорогими автомобилями? Неет) Только реклама мазды.

Глобального zog-заговора, нано-технологий, пришельцев, буйства стихии, даже Брюса Уиллиса нет!

Вы спросите про качество съемок?

Imax, 3d? Я вообще не понимаю что тут и как можно показать в 3d.

Съемки полу-любительской камерой, видимо для большей 'реалистичности'. Фокус, цвет, кадры не выставлены. Монтаж на уровне сериалов по ртр.

Классный саундтрек? Не поверите.. Тоже нет))

Да, я придираюсь, да чтобы говорить такое 'надо сначала самому отснять 100500 фильмов, получить оскара и, неприменно, кинотавр'...

Полный отстой. Imho, конечно)

Мой совет: хотите смотреть - смотрите дома. Потом обязательно напишите отзыв. Для объективности. И не забудьте проголосовать: рейтинг киноафиши давно контролируют прокатчики и тролли) Фильмов ниже 6.0 нет как класса - сами понимаете, так не бывает. Не смотреть же все подряд)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм не для просмотра в кино! Да и дома не стоит смотреть! Если время девать не куда

Фильм не какой!✊ . В фильме одна реклама, сначала мазду рекламируют, потом Всемирную организацию здравоохранения( ВОЗ ) Смысла в фильме нет вообще! Даже лень что-то писать про это кино.

2/10

п/с не тратьте свои деньги и время!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ukio 2 апреля 2015, 12:51
неужто всё так плохо?хотела пойти посмотреть а теперь даже не знаю✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилась совершенно прелестная мысль о том, что такая контора, как CDC (Centers for Disease Control and Prevention), борется с распространением заразы и параллельно нечто подобное же и штампует. Собссно, это пугает больше всего.

Очень тронула героиня Кейт Уинслет.

Еще поразил вид огромных братских могил, брр...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Фильм снят по заказу ВОЗ ибо если мне не изменяет память, то где-то в СМИ уже была информация о том, что какой то из гриппов (то ли свиной, то ли птичий) и есть глобальная афера самих фармацевтов ✊

так что концовка а ля мы не виноваты, это все СПОЙЛЕР летучие мышки, свинки, и немоющие руки повара что-то меня не убедила, ну ежели бы показали, что вирус сделан в той же лаборатории было бы более реально

ПыСы: спойлер не выделяется цветом, простите
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 15/10/2011 - 22:51:47): борется с распространением заразы и параллельно нечто подобное же и штампует



тут как раз это и не показали, ну то есть они делают вирус, но только в целях борьбы с ним, ибо так вообще то и лечат вирусы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
grishanya2010 2 апреля 2015, 12:51
фильм говноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо!

жена уснула

даже не досидели

реально обитаемый остров круче(хотя тоже только пол фильма смог кое-как просидеть)

зря только время и деньги потратил(да и дома я бы не стал эту х-ню смотреть!!!!!!!!!!!

убить автора с режисером!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Смотрю по отзывам больше отрицательного...

И это при актерском составе
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
мне фильм понравился, и точка.

такое может, к сожалению, случиться, и об этом стоит задуматься.

но как писали выше "человечество" неисправимо, и зрители побежали руки мыть после просмотра, но это просто эффект, и завтра все будет по-старому.



Актеры хороши. В общем, 10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Хороший почти двухчасовой социальный ролик.

Попугали. Не вирусом даже. А безысходностью. Тем, кто заболел - уже не страшно. Все равно шансов нет. А вот страх общества - тут хорошо обыгран. Сначала бояться заразиться, одновременно - мародеров, голода, хаоса.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 19 марта 2020, 11:15
Оценка
хороший, немного остросоциальный фильм!
прекрасная команда актёров!
я его, смотрел уже, ранее, но для начала 2020 года тема актуальная, да и сам Дзюбинье посоветовал посмотреть ;))
8 баллов из 10ти!
19 марта 2020, 11:15 Ответить
natalia.mstitelnaya 28 марта 2020, 18:16
Оценка
Из-за вспышки эпидемии коронавируса фильм «Заражение» (2011) пересматривают во всем мире. Сходство между событиями в фильме и реальностью действительно впечатляет!

Этот фильм с Мэттом Деймоном, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Майклом Дугласом рассказывает, как американская туристка отравилась зараженной свининой в одном из ресторанов Гонконга и привезла смертельный вирус в Америку. В фильме показан опустевший город Чикаго, где жители не могут выйти на улицу… В попытке справиться со вспышкой коронавирса по этому же пути пошли европейские страны.
Когда в фильме происходит вспышка вируса, сотрудники Службы санитарно-эпидемиологической разведки (такая служба реально существует) получают задание выявить и изолировать зараженных.

Сходство сценария с реальностью настолько правдоподобно (свинина оказалась зараженной летучими мышами, в точности, как случилось с covid-19), что американского сценариста Скотта Бернса обвиняют в связи с секретной лабораторией, разработавшей коронавирус!
28 марта 2020, 18:16 Ответить
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