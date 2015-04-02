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РЭД
Отзывы о фильме «РЭД»
Red
РЭД
2010 / США
Трейлер
8.4
Оцените
130
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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dmitriy01
2 апреля 2015, 12:51
судя по переводу трейлера -- загублено будет вообще все что можно загубить.
как можно фразу "я убиваю людей" перевести как - "а вот так"?
несмотря на потуги переводчиков фильм обещает быть очень смешным.
2 апреля 2015, 12:51
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Morfei
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел трейлер, ну что ту скажешь. Картина для Уиллиса (и по возрасту вкатывает и жанр его). Надеюсь, больший уклон будет именно на комедию, а не на боевик в стиле матрицы. Люблю, когда Уиллис не серьезный такой весь (например, как в 9 ярдах). Но опять же не хотелось бы, чтобы он свою роль из комиксов в Городе грехов повторил.
Вообще, трейлер нормальный, подборка актеров толковая (Фриман впишется в этот комедийный боевик без проблем и Малкович тоже будет в тему). Короче, на следующих же выходных схожу посмотреть, что они там наснимали.
Крепкий орешек на пенсии возвращается с новыми скилами – уворачивается от пуль)
2 апреля 2015, 12:51
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Maliby
2 апреля 2015, 12:51
Вижу, старичок Уиллис уже окончательно отошел от серьезных боевиков и занялся комедийным жанром (хотя стрельба и потасовки все еще не отменяется). Люблю его такого, он в комедиях превращается в очаровательного, обаятельного дядьку. Чего только его «Пятый элемент» и «Девять ярдов» стоят, замечательные фильмы. И он там такой харизматичный...ммм. Так что пойду посмотрю на РЭД, что там у них получилось, тем более что ролик весьма зажигательный у фильма. И остальной актерский состав (команда агентов) очень даже ничего.
2 апреля 2015, 12:51
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АннаМария
2 апреля 2015, 12:51
На премьеру пошла с подружками, всем троим фильм понравился (хотя вкусы достаточно разные). Мне больше всего понравился сам Уиллис, дерзкий пенсионер, который, кажется не стареет и не унывает вообще :). Остальные актеры тоже были ничего, но Брюс самый лучший. Таким прямо комиксов-комиксов я в фильме не увидела, не сравнить с тем же «Городом грехов», в котором казалось что ты прямо ожившие картинки смотришь. Но, думаю, у создателей РЭДа идея была не в том. Они хотели просто снять хорошую комедию. И на мой вкус эта идея была реализована на все сто.
2 апреля 2015, 12:51
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Karsar
2 апреля 2015, 12:51
Я большой фанат комиксов, так что на такие вот фильмы, которые по ним снимают всегда однозначно хожу. Правда, реализация задумки обычно у режиссеров подкачивает. То, что действительно удалось – это наверное «Город грехов» с тем же Уиллисом.
С лову, РЭД приятно удивил, как фильм по комиксам. Ожидал, что будет значительно хуже. И тем не менее, дух нарисованной истории режиссеру и команде пережать удалось. Не скажу, что 10/10, но 7,5 из 10 я бы точно поставил. Может, дело было в классно подобранной актерской команде. Или его в чем. Я не так близок к киноиндустрии, чтобы сказать наверняка. Но, главное, что мне как зрителю, кино понравилось.
2 апреля 2015, 12:51
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MissBarbara
2 апреля 2015, 12:51
Интересное такое кино. Уиллис снялся у какого-то малоизвестного режиссера (Швентке), в явно бюджетном кино, а получилось очень даже ничего. Обаятельное что ли получилось? Думаю, дело в актерском составе, который подобрали грамотно. А может режиссер не известный, а талантливый.
Впрочем, чего гадать? Меня лично картина приятно удивила и посмешила, а чего от нее еще надо? История с комиксами… ну да, что-то такое есть, но не сказала бы, что очень явно ее передали. Тут, собственно, от комиксов только сверхспособности героев, которые, думаю, в этом фильме особой погоды и не сделали.
По десятибалльной шкале поставила бы твердые 6.
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм, Миррен и особенно Малкович спасают
Занятный комикс с туповатым юморком и закрученным сюжетом)
2 апреля 2015, 12:51
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tkochka
2 апреля 2015, 12:51
Прикольный фильм, мне очень понравился.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
РЭД, как выдержанное вино, отключаешь мозги и просто наслаждаешься каждым глотком.
2 апреля 2015, 12:51
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как можно фразу "я убиваю людей" перевести как - "а вот так"?
несмотря на потуги переводчиков фильм обещает быть очень смешным.
Вообще, трейлер нормальный, подборка актеров толковая (Фриман впишется в этот комедийный боевик без проблем и Малкович тоже будет в тему). Короче, на следующих же выходных схожу посмотреть, что они там наснимали.
Крепкий орешек на пенсии возвращается с новыми скилами – уворачивается от пуль)
С лову, РЭД приятно удивил, как фильм по комиксам. Ожидал, что будет значительно хуже. И тем не менее, дух нарисованной истории режиссеру и команде пережать удалось. Не скажу, что 10/10, но 7,5 из 10 я бы точно поставил. Может, дело было в классно подобранной актерской команде. Или его в чем. Я не так близок к киноиндустрии, чтобы сказать наверняка. Но, главное, что мне как зрителю, кино понравилось.
Впрочем, чего гадать? Меня лично картина приятно удивила и посмешила, а чего от нее еще надо? История с комиксами… ну да, что-то такое есть, но не сказала бы, что очень явно ее передали. Тут, собственно, от комиксов только сверхспособности героев, которые, думаю, в этом фильме особой погоды и не сделали.
По десятибалльной шкале поставила бы твердые 6.
Занятный комикс с туповатым юморком и закрученным сюжетом)
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