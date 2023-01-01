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РЭД РЭД
Киноафиша Фильмы РЭД Награды и номинации фильма РЭД
Red РЭД 2010 / США
7.7 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма РЭД

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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