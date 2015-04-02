Наша рецензия

Как ни странно это прозвучит, но «Техасские поля смерти» – таково полное название фильма – своим устройством отчетливо напоминают «Монстра» Пэтти Дженкинс. И хотя картины сделаны совершенно по-разному и совершенно, будто бы, о разном, у каждой в центре – своего рода символическая воронка, куда засасываются все сюжетные линии и судьбы персонажей. «Монстром» у Дженкинс называли аттракцион «Чертово колесо», вокруг которого…