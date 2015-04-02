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Texas Killing Fields Поля 2011 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Поля»

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Наша рецензия

Как ни странно это прозвучит, но «Техасские поля смерти» – таково полное название фильма – своим устройством отчетливо напоминают «Монстра» Пэтти Дженкинс. И хотя картины сделаны совершенно по-разному и совершенно, будто бы, о разном, у каждой  в центре – своего рода символическая воронка, куда засасываются все сюжетные линии и судьбы персонажей. «Монстром» у Дженкинс называли аттракцион «Чертово колесо», вокруг которого…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не очень.

Хорошие актеры ДиДи Морган и Джессика Честейн выдали по полной, их персонажи на людей похожи. Тут и боль, и отчаянье пополам с надеждой. Еще Хлоя Моретц понравилась. Вах, какая дэвочка!..

Но фильм не дотягивает ни до хорошей драмы, ни до приличного триллера. Диалоги неловкие, сценарий слабый.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
"А режиссер, здесь – дочь Майкла Манна, кстати".



Ну, так видно, что яблочко от яблони недалеко ябнулось.

Но чего-то не хватило, жаль...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 27/11/2011 - 13:00:58




Да, от самой истории мурашки по коже. И глаза эти у Моргана, и пот на лице. И девочка неприкаянная, все время за нее страшно. Болота, туман, тоска.

Но как рот откроют, все, в аут... Фальшиво, даже неловко за актеров.

Бывший Джек Скалли постоянно кому-то чего-то в зад засунуть грозился, фу. Видно, сочинитель так себе крутого копа представляет: глаза таращит, жевачку жует и анальными манипуляциями пугает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Кино правильное,нормальный детективчик без закруток и изысков лучших образцов жанра,но

и слабые места не резали глаз.По моим скромным наблюдениям,если копы нравятся больше

преступников,то детектив,триллер,или боевик неплохой,а если наоборот-тогда весьма неоднозначный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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