Как ни странно это прозвучит, но «Техасские поля смерти» – таково полное название фильма – своим устройством отчетливо напоминают «Монстра» Пэтти Дженкинс. И хотя картины сделаны совершенно по-разному и совершенно, будто бы, о разном, у каждой в центре – своего рода символическая воронка, куда засасываются все сюжетные линии и судьбы персонажей. «Монстром» у Дженкинс называли аттракцион «Чертово колесо», вокруг которого…
Хорошие актеры ДиДи Морган и Джессика Честейн выдали по полной, их персонажи на людей похожи. Тут и боль, и отчаянье пополам с надеждой. Еще Хлоя Моретц понравилась. Вах, какая дэвочка!..
Но фильм не дотягивает ни до хорошей драмы, ни до приличного триллера. Диалоги неловкие, сценарий слабый.
Ну, так видно, что яблочко от яблони недалеко ябнулось.
Но чего-то не хватило, жаль...
Да, от самой истории мурашки по коже. И глаза эти у Моргана, и пот на лице. И девочка неприкаянная, все время за нее страшно. Болота, туман, тоска.
Но как рот откроют, все, в аут... Фальшиво, даже неловко за актеров.
Бывший Джек Скалли постоянно кому-то чего-то в зад засунуть грозился, фу. Видно, сочинитель так себе крутого копа представляет: глаза таращит, жевачку жует и анальными манипуляциями пугает.
и слабые места не резали глаз.По моим скромным наблюдениям,если копы нравятся больше
преступников,то детектив,триллер,или боевик неплохой,а если наоборот-тогда весьма неоднозначный✊
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