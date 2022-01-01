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Texas Killing Fields Поля 2011 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Поля, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Канаан Манн Ami Canaan Mann
В ролях
Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Джеффри Дин Морган Джеффри Дин Морган Jeffrey Dean Morgan Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Джейсон Кларк Джейсон Кларк Jason Clarke Стивен Грэм Стивен Грэм Stephen Graham Шерил Ли Шерил Ли Sheryl Lee
Вышка
Вышка
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