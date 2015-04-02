Наша рецензия

Саймон Уэст и сценарист Ричард Уэнк, автор «16 кварталов», довольно сильно смещают акценты, расставленные в оригинале 1972 года, ремейком коего и стал свежий «Механик». По сравнению с фильмом сорокалетней давности, который придумал Льюис Джон Карлино и срежиссировал Майкл Уиннер, нынешняя картина не просто более технична и технологична. Здесь гораздо интереснее конфигурация характеров. Во-первых, Джейсон Стэтэм фактурой, органикой, психологическим рисунком радикально…