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Механик Механик
Киноафиша Фильмы Механик Отзывы о фильме «Механик»
The Mechanic Механик 2011 / США
8.2 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Механик»

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Наша рецензия

Саймон Уэст и сценарист Ричард Уэнк, автор «16 кварталов», довольно сильно смещают акценты, расставленные в оригинале 1972 года, ремейком коего и стал свежий «Механик». По сравнению с фильмом сорокалетней давности, который придумал Льюис Джон Карлино и срежиссировал Майкл Уиннер, нынешняя картина не просто более технична и технологична. Здесь гораздо интереснее конфигурация характеров. Во-первых, Джейсон Стэтэм фактурой, органикой, психологическим рисунком радикально…

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Ipanemka 2 апреля 2015, 12:51
Если у тебя есть такой знакомый, то прошу тебя познакомить меня с ним)))))))✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
мне хватило просмотра трейлера в кинотеатре))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Как-то не рассчитывал на юмор в таком фильме,поэтому незатейливо получил

удовольствие✊ .

Стэтхем традиционен,выходить из сложившегося образа не собирается,

даже одежда как-будто уже встречалась в предыдущих фильмах.

Но артист он добротный,нескучный и правильный,поэтому своим участием

фильмы не поганит,а создаёт атмосферу жанра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лапка 2 апреля 2015, 12:51
Если хотели юмора - шли бы на комедию!!!! Адекватно к жанру относитесь, господа!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм понравился, хороший такой боевик
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
roeH 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет: Стэтем всех поубивал
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tengri 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для тех, кто любит боевики в чистом виде. Интрига присутствует до конца.. Но даже у мужчин почему-то дикого восторга не вызывает... Добра фильмецу совсем не хватает
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
сюжет фильма тепичный для Джейсона Стэтэма,такие роли ему очень подходят.

Чем то похож на перевозчика. динамика присутствует-это радует.смотреть стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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