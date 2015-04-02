Саймон Уэст и сценарист Ричард Уэнк, автор «16 кварталов», довольно сильно смещают акценты, расставленные в оригинале 1972 года, ремейком коего и стал свежий «Механик». По сравнению с фильмом сорокалетней давности, который придумал Льюис Джон Карлино и срежиссировал Майкл Уиннер, нынешняя картина не просто более технична и технологична. Здесь гораздо интереснее конфигурация характеров. Во-первых, Джейсон Стэтэм фактурой, органикой, психологическим рисунком радикально…
удовольствие✊ .
Стэтхем традиционен,выходить из сложившегося образа не собирается,
даже одежда как-будто уже встречалась в предыдущих фильмах.
Но артист он добротный,нескучный и правильный,поэтому своим участием
фильмы не поганит,а создаёт атмосферу жанра.
Чем то похож на перевозчика. динамика присутствует-это радует.смотреть стоит.
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