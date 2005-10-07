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Постер фильма Деньги на двоих
6.6
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6.6

Деньги на двоих

, 2005
Two for the Money
США / драма, триллер, спорт / 18+
Постер фильма Деньги на двоих
6.6

О фильме

Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом. Уолтер, знающий наверняка, как легко и быстро приумножить капитал, заключает с экс-футболистом авантюрный договор. Жонглируя миллионами долларов, Брэндон и Уолтер вступают в опасную игру, где проигрыш подобен смерти. К ним в руки плывут бешеные деньги, но выдержит ли Боливар двоих?..

В ролях

Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Brandon
Аль Пачино
Аль Пачино
Walter
Рене Руссо
Рене Руссо
Toni
Чарлз Кэрролл
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Alexandria
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Jerry
Лучиана Карро
Крэйг Верони
Кевин Чэпмен
Кевин Чэпмен
Southie
Ральф Гармен
Reggie
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Novian
Гедди Ватанабе
Milton
Режиссер Ди Джей Карузо
Сценарист Дэн Гилрой
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 18 марта 2006
Премьера в мире 7 октября 2005
Дата выхода
20 октября 2005 Россия Парадиз
11 мая 2006 Австралия
20 октября 2005 Беларусь
13 июля 2006 Бразилия 14
10 марта 2006 Великобритания
13 июля 2006 Германия
24 января 2006 Греция
28 апреля 2006 Италия
20 октября 2005 Казахстан
7 октября 2005 Канада
27 января 2006 Нидерланды
10 февраля 2006 Норвегия
7 октября 2005 США
20 октября 2005 Украина
26 июля 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $30 526 509
Производство Morgan Creek Productions, Morgan Creek Entertainment, Cosmic Entertainment
Другие названия
Two for the Money, For the Money, Dos por el Dinero, Деньги на двоих, Ai Cũng Vì Tiền, Aposta de Risco, Apostando al límite, Das schnelle Geld, Dviguba rizika, İki nəfərlik pul, Ikki kishilik pul, Kirli para, Pénz beszél, Podwójna gra, Pris au jeu, Rahantekijä, Rischio a due, Sve za lovu, Tudo por Dinheiro, Viața ca un pariu, Vse za denar, Όλα για τα λεφτά, Гроші на двох, Екеуге арналған ақша, Хазарт, トゥー・フォー・ザ・マネー, 金錢遊戲, Das schnelle Geld - Two for the Money

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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Обновлено 21 декабря 2023

Цитаты

Walter Abrams Я могу сравнить своё неблагополучное детство и детство Тони с твоим в любой день недели. Мой отец, метр с небольшим ростом, руки как эти... у него член был как у продавца кошерных хот-догов. Я даже взгляну не так — он швырял меня по комнате, как Джейк Ламотта. К пяти годам он орал на меня так часто, что я думал, меня зовут Му#ак.

Наша рецензия

«Деньги на двоих», как и «Револьвер», – это фильм об Игре; правда, в отличие от «Револьвера» сам он не фильм-игра, не фильм-ловушка и не фильм-преступление. Это история о… История об азарте, которая на самом деле даже и не об азарте, а о том, что за ним, прежде и глубже его: о желании неудачника почувствовать на мгновение (а еще лучше – в непрекращающейся череде рождающих и все интенсивнее перекрывающих друг друга сладких мгновений) истинный вкус (к) жизни. Режиссер Д. Дж. Карузо, отметившийся…

Отзывы о фильме

Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Когда не хочешь разъезжаться после отлично проведенного вместе дня и ищешь способ продлить общение, пойдешь и на не особо вдохновляющий… Читать дальше…
Маша12 2 апреля 2015, 12:51
Я ходила на эти Деньги на двоих и ушла с сеанса. Это невозможно смотреть! Просто невозможно. Смысл в том, что один дяденька немножко обижается на… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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