Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом. Уолтер, знающий наверняка, как легко и быстро приумножить капитал, заключает с экс-футболистом авантюрный договор. Жонглируя миллионами долларов, Брэндон и Уолтер вступают в опасную игру, где проигрыш подобен смерти. К ним в руки плывут бешеные деньги, но выдержит ли Боливар двоих?..
ПроизводствоMorgan Creek Productions, Morgan Creek Entertainment, Cosmic Entertainment
Другие названия
Two for the Money, For the Money, Dos por el Dinero, Деньги на двоих, Ai Cũng Vì Tiền, Aposta de Risco, Apostando al límite, Das schnelle Geld, Dviguba rizika, İki nəfərlik pul, Ikki kishilik pul, Kirli para, Pénz beszél, Podwójna gra, Pris au jeu, Rahantekijä, Rischio a due, Sve za lovu, Tudo por Dinheiro, Viața ca un pariu, Vse za denar, Όλα για τα λεφτά, Гроші на двох, Екеуге арналған ақша, Хазарт, トゥー・フォー・ザ・マネー, 金錢遊戲, Das schnelle Geld - Two for the Money
Walter AbramsЯ могу сравнить своё неблагополучное детство и детство Тони с твоим в любой день недели. Мой отец, метр с небольшим ростом, руки как эти... у него член был как у продавца кошерных хот-догов. Я даже взгляну не так — он швырял меня по комнате, как Джейк Ламотта. К пяти годам он орал на меня так часто, что я думал, меня зовут Му#ак.
Наша рецензия
«Деньги на двоих», как и «Револьвер», – это фильм об Игре; правда, в отличие от «Револьвера» сам он не фильм-игра, не фильм-ловушка и не фильм-преступление. Это история о… История об азарте, которая на самом деле даже и не об азарте, а о том, что за ним, прежде и глубже его: о желании неудачника почувствовать на мгновение (а еще лучше – в непрекращающейся череде рождающих и все интенсивнее перекрывающих друг друга сладких мгновений) истинный вкус (к) жизни. Режиссер Д. Дж. Карузо, отметившийся…
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