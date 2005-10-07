Walter Abrams Я могу сравнить своё неблагополучное детство и детство Тони с твоим в любой день недели. Мой отец, метр с небольшим ростом, руки как эти... у него член был как у продавца кошерных хот-догов. Я даже взгляну не так — он швырял меня по комнате, как Джейк Ламотта. К пяти годам он орал на меня так часто, что я думал, меня зовут Му#ак.