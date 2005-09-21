Длинноногую красотку Рафи бросает любимый муж. Ее жизнь зашла в тупик? Не тут-то было! На помощь приходит лечащий врач Лиза. Она выписывает Рафи верное лекарство: срочно погрузиться в мир любовных увлечений, первых свиданий и экспериментов! Рафи не прочь пофлиртовать с мужчиной моложе себя, который пока не умеет бросать и обманывать женщин столь ловко, как ее экс-супруг. У Лизы, кстати, есть на этот счет прекрасная идея: ее повзрослевший сын только начинает осваивать науку любви и нуждается в опытной наставнице...
ПроизводствоPrime Film Productions LLC, Stratus Film Co., Team Todd
Другие названия
Prime, Couchgeflüster, Mi novia secreta, Secretos de diván, Terapia do Amor, Confesiones a mi suegra, Couchgeflüster - Die erste therapeutische Liebeskomödie, Cu iubirea la psihiatru, Ego, aftos kai i mitera tou, Első a szerelem, Entre elles et lui, Kærester, Mano geriausias meilužis, Minu parim armuke, Mlađe je slađe, Nære og kjære, Najkrajší čas, Nära & kära, Oikeanlaista kemiaa, Petites confidences (à ma psy), Secretos compartidos (Prime), Secrets compartits, Serce nie sługa, Snaha, da te kap, Εγώ, αυτός και η μητέρα του, Малки тайни, Мой лучший любовник, Туђе је слађе, 春心蕩漾, Az első szerelem, Hastayım Sana, Secretos Compartidos, Secretos Compartidos [Prime]
А так - не очень смешно и не очень интересно. И играют так себе.
Уме Турман там как раз 37 а не 47. Сорок семь - это уже круто для Умы Турман, лет через 5… Читать дальше…