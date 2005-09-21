Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой лучший любовник
6.5
Киноафиша Фильмы Мой лучший любовник
6.5

Мой лучший любовник

, 2005
Prime
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Мой лучший любовник
6.5

О фильме

Длинноногую красотку Рафи бросает любимый муж. Ее жизнь зашла в тупик? Не тут-то было! На помощь приходит лечащий врач Лиза. Она выписывает Рафи верное лекарство: срочно погрузиться в мир любовных увлечений, первых свиданий и экспериментов! Рафи не прочь пофлиртовать с мужчиной моложе себя, который пока не умеет бросать и обманывать женщин столь ловко, как ее экс-супруг. У Лизы, кстати, есть на этот счет прекрасная идея: ее повзрослевший сын только начинает осваивать науку любви и нуждается в опытной наставнице...

В ролях

Ума Турман
Ума Турман
Rafi Gardet
Брайан Гринберг
Брайан Гринберг
David Bloomberg
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Lisa Metzger
Джон Абрахамс
Джон Абрахамс
Morris
Джерри Эдлер
Джерри Эдлер
Дорис Билэк
Мадхур Джэффри
Джон Ротман
Алекс Уэбб
Обри Доллар
Обри Доллар
Michelle
Зак Орт
Зак Орт
Randall
Adriana Biasi
Bay Ridge Blonde
Режиссер Бен Янгер
Сценарист Бен Янгер
Композитор Райан Шор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 20 января 2006
Премьера в мире 21 сентября 2005
Дата выхода
17 ноября 2005 Россия Парадиз
17 ноября 2005 Австралия
17 ноября 2005 Беларусь
26 января 2007 Болгария
14 октября 2005 Великобритания
15 февраля 2006 Германия
10 февраля 2006 Италия
17 ноября 2005 Казахстан
14 февраля 2006 Нидерланды
10 марта 2006 Норвегия
21 сентября 2005 США
17 ноября 2005 Украина
16 февраля 2006 Финляндия
15 февраля 2006 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $67 937 494
Производство Prime Film Productions LLC, Stratus Film Co., Team Todd
Другие названия
Prime, Couchgeflüster, Mi novia secreta, Secretos de diván, Terapia do Amor, Confesiones a mi suegra, Couchgeflüster - Die erste therapeutische Liebeskomödie, Cu iubirea la psihiatru, Ego, aftos kai i mitera tou, Első a szerelem, Entre elles et lui, Kærester, Mano geriausias meilužis, Minu parim armuke, Mlađe je slađe, Nære og kjære, Najkrajší čas, Nära & kära, Oikeanlaista kemiaa, Petites confidences (à ma psy), Secretos compartidos (Prime), Secrets compartits, Serce nie sługa, Snaha, da te kap, Εγώ, αυτός και η μητέρα του, Малки тайни, Мой лучший любовник, Туђе је слађе, 春心蕩漾, Az első szerelem, Hastayım Sana, Secretos Compartidos, Secretos Compartidos [Prime]

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023
Слушать
саундтрек фильма Мой лучший любовник

Отзывы о фильме

The Who 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вобщем-то не понравился: скучно и затянуто, но концовка действительно прикольная и значительно скрасила впечатление.



А так - не очень смешно и не очень интересно. И играют так себе.
helen111 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение киноафиша от 18/10/2005 - 18:11:37
Уме Турман там как раз 37 а не 47. Сорок семь - это уже круто для Умы Турман, лет через 5… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мой лучший любовник - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мой лучший любовник

Похожие фильмы онлайн

Любовь без пересадок
 
Потому что я так хочу
 
Порочные связи
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Мой лучший любовник

Хороший парень
Хороший парень комедия, мелодрама
2009, США
6.0
Простые сложности
Простые сложности мелодрама, комедия
2009, США
7.0
День матери
День матери драма
2016, США
4.0
Любовь без пересадок
Любовь без пересадок мелодрама
2013, Франция
6.0
Весенние надежды
Весенние надежды комедия, драма
2012, США
6.0
Нахальные трусики
Нахальные трусики комедия, драма
2012, США
6.0
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту драма, биография, комедия
2009, США
7.0
Принцип неопределенности
Принцип неопределенности мелодрама, драма
2009, США
5.0
Вечер
Вечер драма
2007, США
7.0
Праздник любви
Праздник любви драма, мелодрама
2007, США
6.0
Я никогда не буду твоей
Я никогда не буду твоей комедия, мелодрама
2007, США
6.0
Потому что я так хочу
Потому что я так хочу комедия, мелодрама, драма
2007, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше