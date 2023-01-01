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Простые сложности Простые сложности
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It's Complicated Простые сложности 2009 / США
7.6 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Награды и номинации фильма Простые сложности

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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