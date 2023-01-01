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Простые сложности Простые сложности
Киноафиша Фильмы Простые сложности Простые сложности, 2009: актеры и роли
It's Complicated Простые сложности 2009 / США
7.6 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Простые сложности, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс Нэнси Мейерс Nancy Meyers
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Роберт Адамсон Robert Adamson Блэнчард Райан Blanchard Ryan Джон Красински Джон Красински John Krasinski Хантер Пэрриш Хантер Пэрриш Hunter Parrish Дэрил Сабара Daryl Sabara Рита Уилсон Рита Уилсон Rita Wilson Лэйк Белл Лэйк Белл Lake Bell
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