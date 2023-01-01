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Простые сложности
Простые сложности, 2009: актеры и роли
It's Complicated
Простые сложности
2009 / США
Трейлер
7.6
Оцените
71
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
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Простые сложности, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс
Nancy Meyers
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Стив Мартин
Steve Martin
Роберт Адамсон
Robert Adamson
Блэнчард Райан
Blanchard Ryan
Джон Красински
John Krasinski
Хантер Пэрриш
Hunter Parrish
Дэрил Сабара
Daryl Sabara
Рита Уилсон
Rita Wilson
Лэйк Белл
Lake Bell
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