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Билл Патерсон

Bill Paterson
Билл Патерсон
Билл Патерсон Bill Paterson
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Дата рождения
3 июня 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
171 см
Биография Билла Патерсона

Фильмография Билла Патерсона
Ребекка
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив 2020, Великобритания / США
6.0
Марионетка
Марионетка
мистика, триллер 2020, Нидерланды / Люксембург
5.0
Необыкновенная история на Рождество
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография 2017, Ирландия / Канада
6.0
Мисс Поттер
Мисс Поттер
драма, биография 2006, Великобритания / США
6.0
Ведьмы
Ведьмы
семейный, фэнтези, ужасы 1990, Великобритания
6.0
Верно, безумно, глубоко
Верно, безумно, глубоко
драма 1990, Великобритания
9.0
Приключения барона Мюнхгаузена
Приключения барона Мюнхгаузена
сказка, комедия, приключения 1988, Великобритания / ГДР
6.0
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Актерский состав сериала «Дом дракона» пополнился семью артистами Также доступны короткие характеристики персонажей. 
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27 сентября 2021 15:29
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