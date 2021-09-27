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Билл Патерсон
Билл Патерсон
Bill Paterson
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Билл Патерсон
Bill Paterson
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Дата рождения
3 июня 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
171 см
Биография Билла Патерсона
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Фильмография Билла Патерсона
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив
2020, Великобритания / США
6.0
Марионетка
мистика, триллер
2020, Нидерланды / Люксембург
5.0
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография
2017, Ирландия / Канада
6.0
Мисс Поттер
драма, биография
2006, Великобритания / США
6.0
Ведьмы
семейный, фэнтези, ужасы
1990, Великобритания
6.0
Верно, безумно, глубоко
драма
1990, Великобритания
9.0
Приключения барона Мюнхгаузена
сказка, комедия, приключения
1988, Великобритания / ГДР
6.0
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Актерский состав сериала «Дом дракона» пополнился семью артистами
Также доступны короткие характеристики персонажей.
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27 сентября 2021 15:29
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