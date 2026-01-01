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Фильмография
Энн Лэмтон
Anne Lambton
Киноафиша
Персоны
Энн Лэмтон
Энн Лэмтон
Anne Lambton
Дата рождения
4 июля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Любовь - это дьявол
(1998)
6.9
Запретная любовь
(2008)
6.8
Ведьмы
(1990)
Фильмография Энн Лэмтон
6.8
Ворона
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
6.9
Запретная любовь
The Edge of Love
мелодрама, драма, биография
2008, Великобритания
Смотреть трейлер
5
Двойной агент
A Different Loyalty
драма, мелодрама, триллер
2004, Канада / Мальта / США
7.1
Любовь - это дьявол
Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon
биография, драма
1998, Франция / Великобритания / Япония
Смотреть трейлер
6.8
Ведьмы
The Witches
семейный, фэнтези, ужасы
1990, Великобритания
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