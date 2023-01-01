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Белая лента
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Das weiße Band
Белая лента
2009 / Австрия / Франция / Германия / Италия
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7.4
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19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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