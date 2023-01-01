Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Белая лента
Белая лента, 2009: актеры и роли
Das weiße Band
Белая лента
2009 / Австрия / Франция / Германия / Италия
Трейлер
7.4
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Белая лента, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
В ролях
Ульрих Тукур
Ulrich Tukur
Сюзанна Лотар
Бургхарт Клаусснер
Burghart Klaußner
Йозеф Бирбихлер
Josef Bierbichler
Михаэль Кранц
Michael Kranz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Отзывы
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить