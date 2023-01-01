Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белая лента Белая лента
Киноафиша Фильмы Белая лента Белая лента, 2009: актеры и роли
Das weiße Band Белая лента 2009 / Австрия / Франция / Германия / Италия
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Белая лента, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке Михаэль Ханеке Michael Haneke
В ролях
Ульрих Тукур Ульрих Тукур Ulrich Tukur Сюзанна Лотар Бургхарт Клаусснер Бургхарт Клаусснер Burghart Klaußner Йозеф Бирбихлер Josef Bierbichler Михаэль Кранц Michael Kranz
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше