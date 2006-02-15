7.1

Притяжение

, 2006
Sehnsucht
Германия / мелодрама, драма / 18+
Причины посмотреть

О фильме

Участие в фестивалях 
Берлин 2006 (конкурс), Буэнос-Айрес 2006, Baris Cinema 2006, Фестиваль немецкого кино, Людвигсхафен 2006, Карловы вары 2006, Копенгаген 2006, Варшава 2006 (конкурс), Лондон 2006, Вена 2006, Гент 2006, Хихон 2006 (конкурс), Тессалоники 2006, Палм-Спрингс 2007

Награды 
Специальный приз жюри, Буэнос-Айарес 2006, специальный приз жюри, Варшава 2006, лучший фильм и приз жюри ФИПРЕССИ, Хихон 2006

Мужчина и женщина живут в деревне недалеко от Берлина. Город оттуда кажется очень далёким. Они любят друг друга с детства. Они неразлучны. Им около тридцати. Он – слесарь и член добровольной пожарной дружины. Она несколько часов в неделю убирается в чужих квартирах и поёт в хоре. Окружающие смотрят на них с удивлением и недоверием – кажется, что они очень счастливы и бытовые проблемы совсем не затрагивают их. Что они невинны и наивны, как дети.

Однажды он оказывается со своей пожарной командой в соседнем городке, и после коллективной пьянки просыпается в квартире у чужой женщины, а о том, что было накануне, почти ничего не помнит. Он пытается выяснить, что же произошло, и это становится началом любовной истории. Но в его любви к жене ничего не меняется. В результате он не может вернуться к своей прежней жизни и стреляет из винтовки себе в сердце.

В ролях

Андреас Мюллер
Илка Вельц
Анетт Дорнбуш
Эрика Лемке
Markus Werner
Doritha Richter
Режиссер Валеска Гризебах
Сценарист Валеска Гризебах
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 14 сентября 2006
Премьера в мире 15 февраля 2006
Дата выхода
15 февраля 2006 Германия
Производство Peter Rommel Productions, Medienfonds GFP, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Sehnsucht, Longing, Anhelo, Desiderio, Désir(s), Sehnsucht (Nostalgia), Tęsknota, Vágyakozás, Πόθος, Притяжение

Рейтинг фильма

6.6 IMDb

