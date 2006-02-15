Мужчина и женщина живут в деревне недалеко от Берлина. Город оттуда кажется очень далёким. Они любят друг друга с детства. Они неразлучны. Им около тридцати. Он – слесарь и член добровольной пожарной дружины. Она несколько часов в неделю убирается в чужих квартирах и поёт в хоре. Окружающие смотрят на них с удивлением и недоверием – кажется, что они очень счастливы и бытовые проблемы совсем не затрагивают их. Что они невинны и наивны, как дети.

Однажды он оказывается со своей пожарной командой в соседнем городке, и после коллективной пьянки просыпается в квартире у чужой женщины, а о том, что было накануне, почти ничего не помнит. Он пытается выяснить, что же произошло, и это становится началом любовной истории. Но в его любви к жене ничего не меняется. В результате он не может вернуться к своей прежней жизни и стреляет из винтовки себе в сердце.