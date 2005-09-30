Bryce Выходи из воды. Кругом акулы, смотри.

Jared Дай-ка мне маску и ласты быстренько.

Bryce Ты — Нет, тебе маска не нужна. Там акула. Клянусь Богом. Она большая. Выглядит как Челюсти. Выходи.

Jared Да, знаю, но я потерял часы.

Bryce Ты потерял — ? Часы носят на руке. Ты не мог бы выйти из воды, дурень? Пожалуйста?

Jared Сэм подарила мне эти часы на день рождения.

Bryce Мне всё равно! Сэм, достань...

[Сэм кидает Джареду маску и ласты]

Bryce Что ты творишь?

Sam С ним всё в порядке. Они просто любопытны.