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Постер фильма Добро пожаловать в Рай!
6.7
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6.7

Добро пожаловать в Рай!

, 2005
Into the Blue
США / боевик, приключения / 18+
Постер фильма Добро пожаловать в Рай!
6.7

О фильме

Четверо молодых дайверов обнаруживают на дне океана затонувший корабль, на борту которого, по слухам, находится золото. Однако поблизости от этой чудесной находки, обещающей богатую и беззаботную жизнь, охотники за сокровищами натыкаются на самолет с огромной партией нелегального груза. Друзья обещают друг другу держать язык за зубами и никому не говорить о находках. Однако их карты путают контрабандисты, которые вот-вот обнаружат самолет. А когда один из четверых принимает роковое решение, за ними начинается настоящая охота.

В ролях

Пол Уокер
Пол Уокер
Jared
Джессика Альба
Джессика Альба
Sam
Эшли Скотт
Amanda
Дуэйн Эдуэй
Roy
Джош Бролин
Джош Бролин
Bates
Тайсон Бекфорд
Primo
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Reyes
Скотт Каан
Скотт Каан
Bryce
Javon Frazer
Danny
Крис Талоа
Quinn
Режиссер Джон Стокуэлл
Сценарист Мэтт Джонсон
Композитор Пол Хаслингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 30 сентября 2005
Дата выхода
20 октября 2005 Россия 12+
20 октября 2005 Австралия
14 октября 2005 Австрия
13 октября 2005 Аргентина
20 октября 2005 Беларусь
2 ноября 2005 Бельгия
11 ноября 2005 Бразилия
21 октября 2005 Великобритания
13 октября 2005 Германия
7 марта 2006 Греция
30 ноября 2005 Египет
13 октября 2005 Израиль
21 октября 2005 Ирландия
11 ноября 2005 Исландия
4 ноября 2005 Испания
27 января 2006 Италия
20 октября 2005 Казахстан
30 сентября 2005 Канада 18A
14 октября 2005 Мексика
18 ноября 2005 Панама
24 октября 2005 Португалия
30 сентября 2005 США
6 октября 2005 Сингапур
25 ноября 2005 Турция
20 октября 2005 Украина
5 октября 2005 Филиппины
25 ноября 2005 Финляндия
9 августа 2006 Франция
1 декабря 2005 Швейцария
25 декабря 2005 Швеция
18 ноября 2005 Эстония
17 ноября 2005 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $46 117 696
Производство Columbia Pictures, Mandalay Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Into the Blue, Azul extremo, Bleu d'enfer, A tenger vadjai, Błękitna głębia, Do hlubiny, Dưới Đáy Biển Sâu, Inmersión letal, Maviliklere Doğru, Mergulho Radical, Opasno plavetnilo, Pavojai gelmese, Pinnan alla, Profundo Azul, Sinisesse sügavikku, Trappola in fondo al mare, V nevarni modrini, Zudis dzelmē, Вітаємо в раю, Добро пожаловать в рай!, Ласкаво просимо до раю, Опасно синьо, У плаветнилу, イントゥ・ザ・ブルー, 深海尋寶

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Цитаты

Bryce Выходи из воды. Кругом акулы, смотри.
Jared Дай-ка мне маску и ласты быстренько.
Bryce Ты — Нет, тебе маска не нужна. Там акула. Клянусь Богом. Она большая. Выглядит как Челюсти. Выходи.
Jared Да, знаю, но я потерял часы.
Bryce Ты потерял — ? Часы носят на руке. Ты не мог бы выйти из воды, дурень? Пожалуйста?
Jared Сэм подарила мне эти часы на день рождения.
Bryce Мне всё равно! Сэм, достань...
[Сэм кидает Джареду маску и ласты]
Bryce Что ты творишь?
Sam С ним всё в порядке. Они просто любопытны.
Bryce Любопытны к чему? К чему? К тому, как его с#ка на вкус?

Отзывы о фильме

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