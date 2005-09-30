Bryce
Выходи из воды. Кругом акулы, смотри.
Jared
Дай-ка мне маску и ласты быстренько.
Bryce
Ты — Нет, тебе маска не нужна. Там акула. Клянусь Богом. Она большая. Выглядит как Челюсти. Выходи.
Jared
Да, знаю, но я потерял часы.
Bryce
Ты потерял — ? Часы носят на руке. Ты не мог бы выйти из воды, дурень? Пожалуйста?
Jared
Сэм подарила мне эти часы на день рождения.
Bryce
Мне всё равно! Сэм, достань...
[Сэм кидает Джареду маску и ласты]
Bryce
Что ты творишь?
Sam
С ним всё в порядке. Они просто любопытны.
Bryce
Любопытны к чему? К чему? К тому, как его с#ка на вкус?