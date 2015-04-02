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Неудержимые Неудержимые
Киноафиша Фильмы Неудержимые Отзывы о фильме «Неудержимые»
The Expendables Неудержимые 2010 / США
8.1 Оцените
158 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Неудержимые»

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Наша рецензия

Вероятно, каждая вторая, если не каждая первая (ну, скажем компромиссно, каждая полуторная), рецензия на этот фильм должна начинаться со слов: не стареют душой ветераны! Ветераны стареют только телом, хотя виду не показывают и держатся молодцом, тонко намекая в игривых приятельских пикировках на неумолимый возрастной полураспад друг друга: Ш в а р ц е н е г г е р (обращаясь к Сталлоне): Ты что, болен? сбросил вес? С т а л л о н е (обращаясь к Шварценеггеру): Все, что я сбросил, ты подобрал. У и…

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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Канешна пойду ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
О, дискотека 80-х в кино! За актерскую игру отвечают Рурк и Слай, остальные хорошо смотрятся в обтягивающих майках, а также без них. Слай в отличной форме, несмотря на возраст. Очень любопытно. Если это будет стеб на тему боевиков, куда каждый из мега-звезд привнес часть своей харизмы, должно получиться здорово! Хотя последний, бьющий наотмашь по нервам и лишающий дара речи, Рэмбо, показал, что СС может делать жесткое кино. Но уж больно опереточный состав для серьезного фильма. Уже на титрах рот растягивается до ушей. Но думаю, это будет нечто!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Я уже посмотрел✊ Боевичок аля 90 или Рембо 5.Нас мало но мы в тельняжках и с пулеотводящими амулетами! Если бы не звёздный состав,то фильм туфта,но старички всё исправили. Вообщем понастольгировал посидел! И решился вечный вопрос кто круче Кобра или Терминатор! Арни уже совсем не в форме он и ходит то с трудом,а вот Слай молодчага,даже побегал малец.Как и в рембо 4 тут довольно много мясца,но мне этим и нравится режисёр Сталонне))) Вообщем я поставлю 4 из 5,только благодаря старичкам
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
Несоглашусь с Serene, дубляж даже очень к месту и шуток хватает.Единственный кто не порадовал так это Шварц,как то не очень он хорошо выглядит((((не железный он уже,а деревянный,это даже по походке видно. Насчёт профессионализма сЪёмки я не знаю,но драки понравились,что бесило так это то,что скакали с одной сцены на другую и обратно.Да Рембо 2008 действительно был лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bombar 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел этот фильм.10 из 10! Никогда не писал рецензий и даже не регистрировался на данном сайте. Просто прочел Ваши отзывы и появилось желание написать. Фильм очень понравился! Не надо смотреть на сценарий, монтаж, дубляж и т.д., фильм подкупил СОСТАВОМ (это как встретить старого друга и вспомнить все что было связанно с тем временем когда ты его знал), брутальными героями (они живые, а не нарисованными на компьютере!), и простым (без спец эффектов) экшен сценами. Много хороших шуток. Старый, добрый диалог перед "последним ударом", выстрелом, "нашего" с "не нашим" :) После выхода из зала вспомнил как смотрел на этих героев в других фильмах сидя в "Видео-салоне" заплатив 1 рубль :) Очень позитивные эмоции нахлынули на меня! Надеюсь поймете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Боевик, конечно, боевиком, но у сценарист - Сталлоне это грустно. Юмор присутствует, на легендарных дедушек посмотреть приятно и забавно, но бесконечные драки, кровь, месиво из людей при убогеньком сюжете под конец фильма слегка напрягают. От обилия стрельбы заложило уши). Отговаривать мужское сообщество смотреть это, видимо, бесполезно)), но девушкам я бы тратить на это время в кино не советовала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oggrant 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
За тупой дубляж, пока приходится понизить планку до всего лишь 8 из 10)) Да и кровушки можно было поболя, а то рейтинг "R" выбили, а зачем, не понятно...Крови практическим нет, так...пара сломанных конечностей. Что порадовало, так это пиротехника старой школы и драки (особенно РЕАЛЬНЫЙ бросок Слая на камни, зная, что это его отправило на 2 месяца в больницу). Жду оригинальную дорожку и Чака с Джеки и Гэрри Бьюзи в роли злодея во второй части!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Да, лицо подозрительное)

Фильм доставил, но очень скромно так..

Однако - эталон пафоса. Неудержимые такие неудержимые х)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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