Наша рецензия

Вероятно, каждая вторая, если не каждая первая (ну, скажем компромиссно, каждая полуторная), рецензия на этот фильм должна начинаться со слов: не стареют душой ветераны! Ветераны стареют только телом, хотя виду не показывают и держатся молодцом, тонко намекая в игривых приятельских пикировках на неумолимый возрастной полураспад друг друга: Ш в а р ц е н е г г е р (обращаясь к Сталлоне): Ты что, болен? сбросил вес? С т а л л о н е (обращаясь к Шварценеггеру): Все, что я сбросил, ты подобрал. У и…