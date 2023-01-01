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Неудержимые
Неудержимые, 2010: актеры и роли
The Expendables
Неудержимые
2010 / США
Трейлер
8.1
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158
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Неудержимые, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Микки Рурк
Mickey Rourke
Эрик Робертс
Eric Roberts
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Джет Ли
Jet Li
Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Дэнни Трехо
Danny Trejo
Аарон Агилера
Aaron Aguilera
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Стив Остин
Steve Austin
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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2022, Канада / США, фантастика, семейный
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